Android Auto renunță la Android 9 și 10. Ce telefoane Samsung pierd suportul

Google a actualizat cerințele de compatibilitate pentru Android Auto, iar schimbarea îi afectează pe șoferii care folosesc telefoane mai vechi pentru navigație, apeluri și muzică direct pe ecranul mașinii. Începând din noiembrie 2026, versiunea minimă acceptată oficial este Android 11. Astfel, dispozitivele care au rămas la Android 9 sau Android 10 nu mai figurează pe lista telefoanelor compatibile.
Modificarea este importantă mai ales pentru cei care conectează telefonul la sistemul multimedia al mașinii prin cablu USB. Conexiunea wireless necesita deja Android 11, astfel că noua regulă extinde practic aceeași cerință și pentru utilizarea prin cablu.
Ce telefoane Samsung sunt afectate de schimbarea Google
Printre modelele populare care pot pierde accesul oficial la Android Auto se numără mai multe telefoane Samsung care nu au primit actualizarea la Android 11. Potrivit publicației SamMobile, lista include:
Aceste modele au rămas la versiuni mai vechi ale sistemului de operare, iar utilizatorii lor nu pot îndeplini noua cerință printr-o actualizare oficială.
Sunt vizate și telefoane ale altor producători, dacă acestea rulează Android 9 sau Android 10 și nu mai primesc actualizări. Printre dispozitivele menționate în relatările despre avertismentele de compatibilitate se află și Sony Xperia XZ2 Compact.
Cum verifici dacă telefonul tău mai este compatibil cu Android Auto
Verificarea durează doar câteva secunde. Deschide meniul Setări, intră în secțiunea Despre telefon și caută informațiile despre versiunea Android. În funcție de producător, această opțiune poate apărea și în meniul „Informații software”.
Dacă telefonul rulează Android 11, Android 12 sau o versiune mai nouă, îndeplinește cerința minimă anunțată de Google. Dacă apare Android 9 sau Android 10, verifică dacă există o actualizare disponibilă în meniul de actualizare software.
Ce se întâmplă dacă ai un telefon cu Android 10
Eliminarea suportului oficial nu înseamnă neapărat că toate telefoanele cu Android 10 se vor deconecta instantaneu de la sistemul mașinii. Unele versiuni ale aplicației pot continua să funcționeze temporar, însă Google nu mai garantează compatibilitatea.
De altfel, publicația 9to5Google a observat că versiunea Android Auto 18.1 încă putea rula pe anumite dispozitive cu Android 10, chiar după modificarea cerințelor oficiale.
Schimbarea nu afectează direct mașinile compatibile cu Android Auto. Un automobil care acceptă platforma poate fi folosit în continuare cu un telefon mai nou, care îndeplinește cerințele Google.
Pentru proprietarii modelelor vechi, soluția este verificarea actualizărilor disponibile sau folosirea unui smartphone compatibil. Apelurile și redarea muzicii prin Bluetooth pot rămâne disponibile, în funcție de sistemul multimedia al mașinii, chiar dacă Android Auto nu mai funcționează.