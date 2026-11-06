Investiții în inteligența artificială: România are două oferte pentru un AI Gigafactory. Anunțul lui Nazare

Scris de Iulian Budusan Publicat: 6 nov. 2026, 17:07

România ar putea deveni un punct important pe harta europeană a inteligenței artificiale. Două oferte sunt în curs de evaluare pentru construirea unui AI Gigafactory, iar autoritățile se pregătesc să anunțe decizia finală până la sfârșitul anului.

Distribuie articolul