Nazare pregătește bugetul pe 2027: instituțiile, obligate să raporteze reducerile de cheltuieli. Ce se întâmplă cu investițiile

Scris de Iulian Budusan Publicat: 5 nov. 2026, 18:49

Au început calculele pentru bugetul României din 2027. Ministerele sunt așteptate să transmită rapid estimările privind veniturile și cheltuielile, având la dispoziție doar până miercurea viitoare pentru completarea noii platforme informatice.

Distribuie articolul