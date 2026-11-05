Nazare pregătește bugetul pe 2027: instituțiile, obligate să raporteze reducerile de cheltuieli. Ce se întâmplă cu investițiile
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Au început calculele pentru bugetul României din 2027. Ministerele sunt așteptate să transmită rapid estimările privind veniturile și cheltuielile, având la dispoziție doar până miercurea viitoare pentru completarea noii platforme informatice.
Pregătirile pentru construcția bugetului de stat pe 2027 au început oficial, iar Ministerul Finanțelor pune presiune pe ministere și pe celelalte instituții publice pentru centralizarea datelor necesare. Ministrul Alexandru Nazare a anunțat că toate instituțiile trebuie să finalizeze până miercuri, săptămâna viitoare, actualizarea informațiilor în platforma Buget NG, instrumentul digital finanțat prin PNRR și utilizat pentru elaborarea viitorului buget.
În cadrul primei informări prezentate în Guvern pe această temă, ministrul Finanțelor a explicat că nivelul de utilizare a platformei diferă considerabil de la o instituție la alta. În timp ce unele ministere au început deja să introducă informațiile solicitate, altele au transmis doar date parțiale, iar câteva nu au demarat încă procesul.
Alexandru Nazare a precizat că a prezentat premierului și membrilor Cabinetului situația centralizată, subliniind că etapa actuală este esențială pentru stabilirea estimărilor de venituri și a plafoanelor bugetare pentru anul 2027.
Ministerele au termen până miercuri să completeze datele pentru bugetul pe 2027
Ministerul Finanțelor a stabilit un calendar clar pentru instituțiile care nu au finalizat încă introducerea informațiilor în Buget NG. Luni, marți și miercuri sunt zilele în care ordonatorii principali de credite trebuie să actualizeze și să completeze toate datele solicitate.
După expirarea termenului, Finanțele vor putea începe analiza concretă a proiectelor transmise de fiecare minister și pregătirea primei etape de fundamentare a bugetului.
Ministrul a atras atenția că, în lipsa unor informații complete, orice discuție despre alocările viitoare sau despre proiectele care vor primi finanțare ar fi prematură.
„Nu este responsabil să te pronunți” fără o imagine clară asupra datelor bugetare, a transmis Alexandru Nazare, explicând de ce autoritățile evită, pentru moment, să avanseze decizii concrete privind structura bugetului pentru anul viitor.
Reducerea cheltuielilor publice, pe agenda Guvernului. Ce trebuie să raporteze ministerele
Un alt obiectiv important al pregătirii bugetului pentru 2027 îl reprezintă identificarea economiilor care pot fi realizate la nivelul administrației publice.
Ministerul Finanțelor a transmis tuturor ordonatorilor principali de credite o solicitare oficială prin care le cere să prezinte măsurile de eficientizare pe care intenționează să le adopte. Printre informațiile solicitate se numără posibilele comasări de instituții, economiile estimate și modul în care vor fi prioritizate investițiile publice.
Nazare a explicat că rolul Ministerului Finanțelor nu este să conceapă planurile de reorganizare pentru fiecare instituție, ci să centralizeze și să integreze propunerile primite într-o strategie bugetară coerentă.
Miza este găsirea unui echilibru între reducerea cheltuielilor statului, finanțarea proiectelor noi și menținerea investițiilor considerate esențiale pentru dezvoltarea României.
Reorganizarea administrației, una dintre mizele bugetare pentru 2027
Reforma administrativă se numără printre proiectele importante pe care Guvernul intenționează să le ducă mai departe în 2027. Potrivit ministrului Finanțelor, Ministerul Afacerilor Interne lucrează deja la această direcție, care ar trebui să contribuie la eficientizarea aparatului public și la ajustarea cheltuielilor bugetare.
Autoritățile urmăresc ca reorganizarea instituțiilor să genereze economii, fără ca procesul de consolidare fiscală să afecteze investițiile importante.
O imagine mai clară asupra proiectelor care vor fi incluse în viitorul buget ar putea exista spre sfârșitul lunii noiembrie, când Guvernul ar urma să fie într-un stadiu mai avansat al analizelor.
Bugetul pe 2027, esențial pentru ratingul de țară al României
Dincolo de repartizarea banilor între ministere și instituții, construcția bugetară pentru anul viitor are o miză majoră și în relația României cu agențiile internaționale de rating.
Alexandru Nazare consideră că adoptarea unui buget credibil, fundamentat pe estimări realiste și măsuri sustenabile, poate reprezenta o oportunitate importantă pentru îmbunătățirea percepției investitorilor asupra economiei românești.
Ministrul a indicat primul trimestru din 2027 drept o perioadă importantă pentru dialogul cu agențiile de rating. Obiectivul imediat este menținerea calificativului actual, însă o execuție bugetară disciplinată ar putea deschide ulterior calea unei îmbunătățiri a perspectivei asociate ratingului suveran.
Potrivit acestuia, dacă România va demonstra consecvență în reducerea deficitului și va respecta angajamentele de consolidare fiscală, există șanse ca perspectiva negativă să fie revizuită în sens pozitiv, către una stabilă.
Nazare exclude revenirea la deficite de 8-9%: „Nu ne mai putem întoarce la ce-a fost în trecut”
Ministrul Finanțelor a transmis un avertisment ferm cu privire la riscurile revenirii la deficitele bugetare foarte ridicate din anii anteriori.
În condițiile în care datoria publică a României a trecut de pragul de 60% din PIB, repetarea dezechilibrelor fiscale ar putea avea consecințe grave asupra stabilității economice.
Alexandru Nazare susține că disciplina bugetară trebuie să devină o condiție fundamentală pentru dezvoltarea țării, iar cheltuielile publice trebuie corelate cu resursele financiare disponibile.
Oficialul a subliniat că România are nevoie de o creștere economică sănătoasă, construită pe predictibilitate, responsabilitate și controlul deficitului, nu pe acumularea unor dezechilibre care să pună presiune suplimentară asupra finanțelor publice.
Guvernul pregătește un raport privind situația finanțelor publice
În paralel cu pregătirea bugetului pentru 2027, Ministerul Finanțelor lucrează și la raportul privind situația finanțelor publice, solicitat de prim-ministru.
Pentru realizarea documentului, instituția colectează informații de la toate ministerele, prin intermediul unor solicitări punctuale și al unor tabele standardizate, menite să permită centralizarea datelor într-o formă unitară.
Raportul va oferi o imagine de ansamblu asupra situației financiare a instituțiilor publice și va contribui la fundamentarea deciziilor privind reducerea cheltuielilor, prioritizarea investițiilor și continuarea procesului de consolidare fiscală.
Următoarele săptămâni vor fi decisive pentru conturarea bugetului pe 2027, în condițiile în care Guvernul trebuie să împace trei obiective dificile: reducerea deficitului bugetar, eficientizarea administrației și protejarea investițiilor care susțin dezvoltarea economică.
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