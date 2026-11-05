Pensii 2026: Când ajung banii la pensionari în decembrie. Anunțul făcut de Poșta Română

Pensionarii care își primesc banii prin poștă vor avea pensiile din decembrie 2026 începând de miercuri, 2 decembrie, după ziua liberă de 1 Decembrie. Poșta Română a anunțat că distribuirea se va desfășura fără întârzieri, astfel încât beneficiarii să își primească banii înainte de sărbătorile de iarnă. Potrivit estimărilor companiei, toate livrările ar urma să fie încheiate până pe 16 decembrie. În cazul pensionarilor care încasează banii pe card, plata se face după un calendar diferit.
Data la care pensionarii primesc banii depinde de modalitatea de plată aleasă. Cei care au optat pentru numerar vor fi vizitați de poștaș, în timp ce beneficiarii care au ales viramentul bancar vor primi pensia direct în cont. Potrivit calendarului de plată a pensiilor, distribuirea prin poștă se face, în mod obișnuit, în prima jumătate a fiecărei luni. În decembrie, programul începe cu o zi mai târziu din cauza sărbătorii legale de 1 Decembrie.
Când aduce poștașul pensiile din decembrie 2026
Directorul general al Poștei Române, Valentin Ștefan, a explicat că instituția este pregătită să înceapă distribuirea pensiilor imediat după Ziua Națională a României. Primele plăți vor fi făcute pe 2, 3 și 4 decembrie, iar activitatea va continua în săptămâna următoare. Reprezentanții companiei estimează că distribuirea tuturor pensiilor va fi finalizată până la jumătatea lunii, fără ca programul să fie afectat de apropierea sărbătorilor.
Când intră pensiile pe card în decembrie 2026
Pentru pensionarii care primesc banii direct în contul bancar, calendarul este diferit față de cel al distribuirii prin Poșta Română. Potrivit regulilor Casei Naționale de Pensii Publice, viramentele se fac, în mod obișnuit, pe 12 și 13 ale fiecărei luni. În decembrie 2026, cele două date cad însă sâmbătă și duminică, astfel că ziua exactă a alimentării conturilor trebuie confirmată. Deocamdată, nu a fost anunțată oficial o modificare a calendarului pentru pensiile plătite prin bancă.
Pensionarii care au ales plata pe card nu trebuie să se deplaseze la oficiile poștale pentru a ridica banii. Sumele sunt transferate direct în conturile indicate, iar beneficiarii le pot folosi imediat ce acestea devin disponibile. În cazul lor, documentul de informare privind pensia, cunoscut drept talonul mov, este transmis separat la domiciliu. Casa Națională de Pensii Publice precizează că aceste documente sunt distribuite, de regulă, între 1 și 15 ale lunii.
Ce se întâmplă dacă pensionarul nu este găsit acasă
Pensionarii care primesc banii prin poștă, dar nu sunt găsiți la domiciliu în momentul distribuirii, au posibilitatea să își ridice pensia de la oficiul poștal. În această situație, poștașul lasă un aviz, iar beneficiarul poate merge la ghișeu pentru a primi suma cuvenită și documentul de plată. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, banii pot fi ridicați în termen de două zile lucrătoare după ultima zi de plată a lunii respective.
Ziua exactă în care poștașul ajunge la fiecare adresă depinde de programul de distribuire al oficiului poștal și de traseul stabilit pentru localitatea respectivă. Din acest motiv, pensionarii nu primesc toți banii în aceeași zi, chiar dacă distribuirea începe la nivel național pe 2 decembrie. Poșta Română a transmis însă că programul din prima jumătate a lunii permite desfășurarea plăților în condiții obișnuite, iar întârzierile nu sunt anticipate.