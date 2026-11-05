Pensii 2026: Când ajung banii la pensionari în decembrie. Anunțul făcut de Poșta Română

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 nov. 2026, 09:02

Pensionarii care își primesc banii prin poștă vor avea pensiile din decembrie 2026 începând de miercuri, 2 decembrie, după ziua liberă de 1 Decembrie. Poșta Română a anunțat că distribuirea se va desfășura fără întârzieri, astfel încât beneficiarii să își primească banii înainte de sărbătorile de iarnă. Potrivit estimărilor companiei, toate livrările ar urma să fie încheiate până pe 16 decembrie. În cazul pensionarilor care încasează banii pe card, plata se face după un calendar diferit.

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