Inflația din zona euro accelerează la 4%, pe fondul exploziei prețurilor la energie. Datele Eurostat

Rata anuală a inflației din zona euro a atins în octombrie cel mai ridicat nivel din toamna anului 2023, iar tendința de creștere ar putea continua, pe fondul scumpirii energiei. Evoluția amplifică presiunile asupra Băncii Centrale Europene (BCE) în direcția unei noi majorări a dobânzilor, posibil chiar în luna decembrie, relatează Reuters.
Inflația în zona euro a accelerat la 4% în octombrie, pe fondul scumpirii energiei
Inflația în cele 21 de state care folosesc moneda euro a accelerat la 4% în octombrie, de la 3,8% în luna precedentă, potrivit estimării preliminare publicate miercuri de Eurostat. Evoluția a fost determinată aproape în întregime de creșterea prețurilor la energie, în contextul scumpirii petrolului și gazelor naturale și al majorării marjelor de rafinare.
Prețurile la energie au crescut cu 20,8% în ritm anual în octombrie, față de un avans de 18,9% în septembrie. Analiștii anticipau o rată a inflației de 4%.
Inflația de bază, care exclude prețurile volatile la alimente și energie, s-a menținut la 2,5%. În schimb, inflația serviciilor a urcat la 3,3%, de la 3,2% în luna precedentă.
BCE anticipează menținerea inflației peste 4% în prima jumătate a anului 2027
Piețele financiare se așteaptă la două-trei majorări ale dobânzilor de către Banca Centrală Europeană (BCE) în 2027. Instituția estimează că rata anuală a inflației în zona euro va rămâne peste pragul de 4% în primul semestru al anului viitor, înainte de a începe să scadă spre finalul lui 2027.
Estimarea publicată miercuri de Eurostat este preliminară. Datele revizuite, care vor include și informații privind inflația la nivelul Uniunii Europene, urmează să fie publicate pe 18 noiembrie.