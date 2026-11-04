Inflația din zona euro accelerează la 4%, pe fondul exploziei prețurilor la energie. Datele Eurostat

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 4 nov. 2026, 14:37

Rata anuală a inflației din zona euro a atins în octombrie cel mai ridicat nivel din toamna anului 2023, iar tendința de creștere ar putea continua, pe fondul scumpirii energiei. Evoluția amplifică presiunile asupra Băncii Centrale Europene (BCE) în direcția unei noi majorări a dobânzilor, posibil chiar în luna decembrie, relatează Reuters.

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