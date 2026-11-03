Plafonarea prețurilor la energie ar putea reveni. Ce spune Dumitru Chisăliță despre noile măsuri

O revenire la plafonarea prețurilor la energie este analizată în contextul măsurilor care ar putea fi aplicate în perioada următoare. Ministrul Energiei ia în calcul mai multe scenarii, însă deciziile depind de datele privind producția și consumul de gaze naturale, precum și de posibilitatea implementării efective a soluțiilor.
Dumitru Chisăliță a explicat că eventualele măsuri privind plafonarea prețurilor la energie trebuie să țină cont de realitățile pieței din România, în special de deficitul dintre producția internă de gaze naturale și consum.
Potrivit acestuia, România nu produce suficient gaz pentru a acoperi integral necesarul de consum, ceea ce limitează opțiunile autorităților în privința unor eventuale intervenții asupra prețurilor.
„Cantitatea, de exemplu, de gaze naturale care este produsă în România este mai mică decât cantitatea consumată. Asta înseamnă că, cel mult în cele mai bune condiții, putem să ne uităm la ce se produce în România, nu și la ce se importă”, a declarat Dumitru Chisăliță.
Plafonarea prețurilor la energie, condiționată de datele oficiale
Ministrul Energiei a subliniat că măsurile analizate nu pot fi adoptate fără o evaluare concretă a situației din sectorul energetic. În acest context, instituțiile responsabile au fost solicitate să furnizeze date suplimentare, necesare pentru validarea scenariilor luate în calcul.
Oficialul a precizat că soluțiile trebuie să fie aplicabile în practică și să reflecte capacitatea reală de producție a României.
„Nu avem, în momentul de față, toate datele. Am cerut instituțiilor responsabile și aștept să primesc aceste date, pentru ca, repet, efectiv, acele proiecte pe care le facem să fie validate de niște scenarii și să fie posibil de aplicat în practică”, a afirmat acesta.
România, dependentă de importurile de gaze naturale
Diferența dintre producția internă și consumul de gaze naturale reprezintă unul dintre factorii importanți în stabilirea viitoarelor măsuri privind prețurile la energie.
Dumitru Chisăliță a explicat că, în cazul în care România ar avea o producție suficientă pentru a acoperi consumul și ar dispune de un excedent, autoritățile ar putea analiza alte variante de intervenție.
În prezent, însă, orice eventuală revenire la plafonarea prețurilor trebuie să țină cont de resursele disponibile și de impactul măsurilor asupra pieței energetice.
Deocamdată, nu a fost prezentată o decizie finală privind revenirea la plafonarea prețurilor la energie, iar scenariile analizate urmează să fie validate pe baza datelor solicitate instituțiilor responsabile.