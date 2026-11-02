Cum a devenit Termocentrala Turceni simbolul dezastrului energetic lăsat în urmă de Nicolae Ceaușescu

Publicat 2 nov. 2026, 16:53 Actualizat 2 nov. 2026, 19:02

Complexul termoenergetic Turceni a fost una dintre cele mai ambițioase investiții ale lui Nicolae Ceaușescu, dar și una dintre cele mai păguboase. Fostul lider comunist a făcut totul împotriva curentului: într-un moment în care omenirea devenea mult mai atentă la resursele energetice, ca urmare a primei crize petroliere (1973), Ceaușescu propunea un colos energetic bazat pe un consum uriaș de cărbune, cu un randament scăzut. În plus, cu toate că România era deja cea mai îndatorată țară comunistă, potrivit analizelor Agenției Centrale de Informații - CIA, regimul de la București solicita noi credite consistente pentru planul cincinal 1971-1975. Toate aceste elemente au constituit rețeta unui dezastru perfect, ale cărui efecte costisitoare s-au perpetuat decenii la rând.

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