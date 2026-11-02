Realitatea.NET
Economie· 2 min citire

Grupul 5 de la Turceni, repornit mai devreme decât era estimat. Ce se întâmplă la Rovinari

Termocentrala Turceni

Termocentrala Turceni

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Scris deDana Bărăgan
Publicat2 nov. 2026, 11:12
Actualizat2 nov. 2026, 11:14

Grupul energetic 5 de la Termocentrala Turceni, parte a Complexului Energetic Oltenia (CEO), a fost repornit duminică dimineață, 1 noiembrie, după ce lucrările de reparații la cazanul avariat pe 27 octombrie au fost încheiate mai devreme decât era estimat. În prezent, la Termocentrala Rovinari funcționează un singur grup energetic, cel de-al doilea fiind oprit după reluarea activității la Turceni.

Grupul energetic 5 de la Turceni a fost conectat la Sistemul Energetic Național

Reparațiile la cazanul avariat de la Termocentrala Turceni au fost finalizate înainte de termenul estimat inițial. Potrivit reprezentanților Complexului Energetic Oltenia, focul a fost aprins sâmbătă, iar grupul energetic a fost repornit duminică, în jurul orei 04:00, fiind ulterior conectat la Sistemul Energetic Național.

Sâmbătă a fost aprins foc, iar duminică în jurul orei 4.00, grupul a repornit, fiind pus în paralel cu sistemul energetic național

au declarat pentru News.ro reprezentanții Complexului Energetic Oltenia.

Grupul 5 de la Termocentrala Turceni a fost retras din exploatare pe 27 octombrie, în urma unei avarii la un cazan. Ulterior, pe 28 octombrie, la Termocentrala Rovinari a fost pus repus în funcțiune și un al doilea grup energetic, oprit temporar pentru refacerea stocurilor de cărbune. Odată cu repornirea grupului de la Turceni, cel de-al doilea grup de la Rovinari a fost oprit, astfel că în prezent la această termocentrală funcționează o singură unitate de producție.

Avarii repetate la Termocentrala Turceni, pe fondul instalațiilor învechite

Jan Popescu, președintele executiv al Sindicatului Mine Energie Oltenia, declara, pe 27 octombrie, pentru News.ro că defecțiunea de la Turceni a fost provocată de o problemă la cazan. La acel moment, reparațiile erau estimate să fie finalizate până duminică, 1 noiembrie, când grupul urma să fie reconectat la Sistemul Energetic Național.

La momentul respectiv, liderul sindical explica faptul că intervenția necesită timp, deoarece instalația trebuie să se răcească înainte ca muncitorii să poată începe reparațiile. Temperaturile foarte ridicate din cazan, spunea el, că impun respectarea unor timpi tehnici de așteptare.

Durează mai mult, deoarece trebuie să se răcească instalaţia pentru ca să se poată lucra acolo. Sunt anumiţi timpi care trebuie respectaţi pentru a putea efectua reparaţia, vorbim de temperaturi de sute de grade. Practic este nevoie de două zile până se răceşte ca să se poată lucra. Deci, duminică este posibil, se preconizează că duminică l-ar porni

a explicat Jan Popescu, preşedinte executiv al Sindicatului Mine Energie Oltenia.

Totodată, Jan Popescu atrăgea atenția asupra problemelor repetate de la Termocentrala Turceni, pe fondul lipsei investițiilor din ultimii ani.

Potrivit acestuia, grupul funcționează, în general, aproximativ o lună sau o lună și jumătate, după care este oprit timp de patru-cinci zile pentru lucrări de reparații, în special la cazan.

E vorba de țevi și de conducte care sunt vechi de ani de zile

a declarat liderul sindical.

Grupul 5 de la Turceni, singura capacitate operațională a termocentralei

Termocentrala Turceni face parte din Complexul Energetic Oltenia, iar grupul energetic 5 reprezintă singura capacitate operațională a unității.

În august 2026, Guvernul a aprobat menținerea temporară în disponibilitate a acestui grup până la sfârșitul primului trimestru din 2028. Decizia a fost luată în contextul restructurării sectorului energetic și al necesității de a păstra capacități de producție disponibile pentru Sistemul Energetic Național, inclusiv pe fondul problemelor de la Centrala Nucleară de la Cernavodă.

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Justitie

Mega-operațiune împotriva evazioniștilor din toată țara. Descinderi de amploare la peste 200 de adrese

Mega-operațiune împotriva evazioniștilor din toată țara. Descinderi de amploare la peste 200 de adrese

Filmul sabotajului de la Carfil. Suspecții au acționat ca ”turiști-fantomă” și au filat fabrica cu o lună înainte de incendiu

Filmul sabotajului de la Carfil. Suspecții au acționat ca ”turiști-fantomă” și au filat fabrica cu o lună înainte de incendiu

EXCLUSIV la Realitatea PLUS. Radu Marinescu anunță operaționalizarea legii femicidului. Ce a declarat ministrul Justiției în interviul realizat de Alessia Păcuraru

EXCLUSIV la Realitatea PLUS. Radu Marinescu anunță operaționalizarea legii femicidului. Ce a declarat ministrul Justiției în interviul realizat de Alessia Păcuraru

Realitatea Plus, alături de oamenii care protestează la Arestul Central, unde este închis Călin Georgescu. Ninel Peia face apel de unitate între suveraniști
Exclusiv

Realitatea Plus, alături de oamenii care protestează la Arestul Central, unde este închis Călin Georgescu. Ninel Peia face apel de unitate între suveraniști

DNA intră pe fir în cazul licitației pentru Drumul Expres Bacău – Piatra Neamț. În joc sunt 5 miliarde de lei

DNA intră pe fir în cazul licitației pentru Drumul Expres Bacău – Piatra Neamț. În joc sunt 5 miliarde de lei

Mai multe știri din Economie

Mai Multe