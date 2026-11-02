Grupul 5 de la Turceni, repornit mai devreme decât era estimat. Ce se întâmplă la Rovinari

Grupul energetic 5 de la Termocentrala Turceni, parte a Complexului Energetic Oltenia (CEO), a fost repornit duminică dimineață, 1 noiembrie, după ce lucrările de reparații la cazanul avariat pe 27 octombrie au fost încheiate mai devreme decât era estimat. În prezent, la Termocentrala Rovinari funcționează un singur grup energetic, cel de-al doilea fiind oprit după reluarea activității la Turceni.
Grupul energetic 5 de la Turceni a fost conectat la Sistemul Energetic Național
Reparațiile la cazanul avariat de la Termocentrala Turceni au fost finalizate înainte de termenul estimat inițial. Potrivit reprezentanților Complexului Energetic Oltenia, focul a fost aprins sâmbătă, iar grupul energetic a fost repornit duminică, în jurul orei 04:00, fiind ulterior conectat la Sistemul Energetic Național.
Grupul 5 de la Termocentrala Turceni a fost retras din exploatare pe 27 octombrie, în urma unei avarii la un cazan. Ulterior, pe 28 octombrie, la Termocentrala Rovinari a fost pus repus în funcțiune și un al doilea grup energetic, oprit temporar pentru refacerea stocurilor de cărbune. Odată cu repornirea grupului de la Turceni, cel de-al doilea grup de la Rovinari a fost oprit, astfel că în prezent la această termocentrală funcționează o singură unitate de producție.
Avarii repetate la Termocentrala Turceni, pe fondul instalațiilor învechite
Jan Popescu, președintele executiv al Sindicatului Mine Energie Oltenia, declara, pe 27 octombrie, pentru News.ro că defecțiunea de la Turceni a fost provocată de o problemă la cazan. La acel moment, reparațiile erau estimate să fie finalizate până duminică, 1 noiembrie, când grupul urma să fie reconectat la Sistemul Energetic Național.
La momentul respectiv, liderul sindical explica faptul că intervenția necesită timp, deoarece instalația trebuie să se răcească înainte ca muncitorii să poată începe reparațiile. Temperaturile foarte ridicate din cazan, spunea el, că impun respectarea unor timpi tehnici de așteptare.
Totodată, Jan Popescu atrăgea atenția asupra problemelor repetate de la Termocentrala Turceni, pe fondul lipsei investițiilor din ultimii ani.
Potrivit acestuia, grupul funcționează, în general, aproximativ o lună sau o lună și jumătate, după care este oprit timp de patru-cinci zile pentru lucrări de reparații, în special la cazan.
Grupul 5 de la Turceni, singura capacitate operațională a termocentralei
Termocentrala Turceni face parte din Complexul Energetic Oltenia, iar grupul energetic 5 reprezintă singura capacitate operațională a unității.
În august 2026, Guvernul a aprobat menținerea temporară în disponibilitate a acestui grup până la sfârșitul primului trimestru din 2028. Decizia a fost luată în contextul restructurării sectorului energetic și al necesității de a păstra capacități de producție disponibile pentru Sistemul Energetic Național, inclusiv pe fondul problemelor de la Centrala Nucleară de la Cernavodă.