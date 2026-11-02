Grupul 5 de la Turceni, repornit mai devreme decât era estimat. Ce se întâmplă la Rovinari

Publicat 2 nov. 2026, 11:12 Actualizat 2 nov. 2026, 11:14

Grupul energetic 5 de la Termocentrala Turceni, parte a Complexului Energetic Oltenia (CEO), a fost repornit duminică dimineață, 1 noiembrie, după ce lucrările de reparații la cazanul avariat pe 27 octombrie au fost încheiate mai devreme decât era estimat. În prezent, la Termocentrala Rovinari funcționează un singur grup energetic, cel de-al doilea fiind oprit după reluarea activității la Turceni.

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