Black Friday la reparațiile de laptop, PC, telefoane și consolă.

Scris de Catalina Anghel Publicat: 30 oct. 2026, 16:44

Laptopul se închide exact când ai mai mult de lucru. Telefonul trebuie ținut într-o anumită poziție ca să se încarce. Calculatorul pornește greu, iar consola face atât de mult zgomot încât acoperă sunetul jocului. Sunt probleme pe care le observi, le suporți o vreme și le amâni cu același gând: „Mă ocup de ele când găsesc momentul potrivit”. Black Friday la OnLaptop vine cu un motiv în plus să nu le mai lași pentru altădată: reparațiile de laptopuri, PC-uri, telefoane și console intră la reducere.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre black friday