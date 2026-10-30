Vremea în weekend, 31 octombrie-1 noiembrie. Unde plouă și ce temperaturi vor fi

Publicat 30 oct. 2026, 16:35 Actualizat 30 oct. 2026, 16:36

Weekendul de la trecerea dintre octombrie și noiembrie aduce o vreme de toamnă, cu temperaturi diferite de la o regiune la alta. Pentru cei care au planuri de călătorie sau vor să petreacă timpul în aer liber, prognoza pentru sâmbătă și duminică este importantă mai ales în zonele în care sunt așteptate precipitații. Iată cum arată vremea în weekend, cu detalii pentru București și zonele montane.

Distribuie articolul