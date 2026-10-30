Vremea în weekend, 31 octombrie-1 noiembrie. Unde plouă și ce temperaturi vor fi

Weekendul de la trecerea dintre octombrie și noiembrie aduce o vreme de toamnă, cu temperaturi diferite de la o regiune la alta. Pentru cei care au planuri de călătorie sau vor să petreacă timpul în aer liber, prognoza pentru sâmbătă și duminică este importantă mai ales în zonele în care sunt așteptate precipitații. Iată cum arată vremea în weekend, cu detalii pentru București și zonele montane.
Vremea sâmbătă, 31 octombrie
Sâmbătă, vremea va fi rece și închisă în mare parte din țară, iar ploile vor apărea în special în sud și centru. Valorile maxime se vor situa, în general, între 9 și 17 grade Celsius, în timp ce minimele vor coborî până la 1–12 grade.
Cele mai mari șanse de precipitații vor fi în Oltenia, Muntenia și în unele zone din Transilvania. În estul țării, vântul ar putea avea intensificări, iar pe alocuri se poate forma ceață.
La munte, la altitudini mari, sunt așteptate precipitații mixte. Pe creste, acestea se vor transforma în ninsoare, iar în anumite zone se poate depune un strat de zăpadă.
Vremea duminică, 1 noiembrie
Prima zi a lunii noiembrie păstrează aspectul mohorât al vremii. Ploile vor continua în mai multe regiuni, cu o probabilitate mai ridicată în sud-vestul, sudul și centrul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 8 și 18 grade, iar noaptea valorile termice vor coborî spre 0–10 grade.
Vântul va sufla slab și moderat, însă poate avea intensificări în sud-est și în zona montană. La altitudini mari sunt posibile în continuare lapoviță și ninsoare.
Schimbarea de lună nu aduce, așadar, o încălzire semnificativă. Cei care au planuri în aer liber ar trebui să ia în calcul precipitațiile și temperaturile mai scăzute, mai ales în regiunile centrale și sudice.
Vremea în București
Capitala va avea parte de un weekend rece, cu cer predominant noros și ploi temporare. Potrivit prognozei speciale emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru București, sâmbătă, 31 octombrie, temperatura maximă va ajunge la aproximativ 11–12 grade Celsius, iar minima va fi în jurul valorii de 10 grade.
Ploile vor continua temporar, iar cantitățile de apă estimate pentru intervalul de sâmbătă dimineață până duminică dimineață sunt, în general, de 10–15 litri pe metru pătrat. Duminică, maxima va urca în jurul valorii de 12–15 grade, însă cerul va rămâne închis, iar probabilitatea de precipitații se va menține ridicată.
Cei care caută informații despre cum e vremea în București trebuie să se pregătească pentru o zi cu ploaie și temperaturi sub cele obișnuite pentru această perioadă.
Vremea la munte
La munte, vremea va fi mai rece decât în zonele joase, iar precipitațiile vor fi mixte. La altitudini de peste 1.500 de metri sunt așteptate ninsori, cu depunerea unui strat de zăpadă. În Carpații Meridionali, în zonele vizate de avertizările meteorologice, stratul de zăpadă poate fi mai consistent.
Vântul poate avea rafale puternice pe creste, iar condițiile se pot schimba rapid. Turiștii sunt sfătuiți să verifice avertizările ANM și starea traseelor înainte de plecare și să evite drumețiile dificile în condiții de vizibilitate redusă sau ninsoare.
Așadar, vremea în weekend va fi predominant rece și ploioasă, mai ales în sudul și centrul țării. Bucureștiul va avea parte de două zile mohorâte, iar la munte iarna începe să-și facă simțită prezența prin lapoviță și ninsoare.