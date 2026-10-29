Un tramvai Imperio a deraiat în zona Plaza România. Linia 25 a fost blocată pe sensul spre AFI Cotroceni

Publicat 29 oct. 2026, 18:26 Actualizat 29 oct. 2026, 18:30

Un tramvai Imperio de pe linia 25 a deraiat, joi seara, 29 octombrie, în zona Plaza România, pe sensul de mers către AFI Cotroceni. Echipele Societății de Transport București (STB) au intervenit în zonă pentru a pune tramvaiul pe șine, anunță grupul public de Facebook „Info Trafic București și Ilfov”, grup dedicat evenimentelor rutiere din Capitală.

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