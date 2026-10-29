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Un tramvai Imperio a deraiat în zona Plaza România. Linia 25 a fost blocată pe sensul spre AFI Cotroceni

Tramvai deraiat/ Facebook/ Info Trafic Bucuresti si Ilfov

Tramvai deraiat/ Facebook/ Info Trafic Bucuresti si Ilfov

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Scris deDana Bărăgan
Publicat29 oct. 2026, 18:26
Actualizat29 oct. 2026, 18:30

Un tramvai Imperio de pe linia 25 a deraiat, joi seara, 29 octombrie, în zona Plaza România, pe sensul de mers către AFI Cotroceni. Echipele Societății de Transport București (STB) au intervenit în zonă pentru a pune tramvaiul pe șine, anunță grupul public de Facebook „Info Trafic București și Ilfov”, grup dedicat evenimentelor rutiere din Capitală.

Potrivit informațiilor publicate pe grupul de Facebook „Info Trafic București și Ilfov”, linia 25 a fost blocată joi seara, 29 octombrie, pe sensul spre AFI Cotroceni, după ce un tramvai Imperio a deraiat.

Deocamdată, nu sunt disponibile informații privind cauza deraierii sau eventuale persoane rănite.

Linia. 25 este blocată în continuare. Pentru preluarea fluxului de călători, s-a format linia naveta 625, care funcționează intre Depoul Militari si Piata Danny Huwe.

a transmis STB SA Clienți într-un mesaj publicat pe rețeaua X.
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