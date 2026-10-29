6 tehnologii care fac explorarea terenului mai accesibilă pasionaților de detectare de metale

Scris de Catalina Anghel Publicat: 29 oct. 2026, 13:23

Până nu demult, un detector de metale era un aparat greu, cu reglaje complicate, pe care îl stăpâneau cu adevărat doar cei care aveau ani de experiență. Astăzi, lucrurile arată diferit: tehnologia a făcut aparatele mai ușoare, mai ușor de folosit și mai intuitive, iar hobbyul a devenit accesibil unui public mult mai larg.

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