Burse sociale de 925 de lei pentru peste 36.000 de studenți în 2026-2027. Condiții pentru acordarea sprijinului

Scris de Darius Stănescu Publicat: 28 oct. 2026, 18:54

Peste 36.000 de studenți din medii dezavantajate vor beneficia de burse sociale de 925 de lei în anul universitar 2026-2027, potrivit Ministerului Educației și Cercetării. Sprijinul va fi acordat printr-un proiect finanțat din fonduri europene și din bugetul național, iar selecția beneficiarilor va fi organizată de universități.

Distribuie articolul