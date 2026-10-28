Burse sociale de 925 de lei pentru peste 36.000 de studenți în 2026-2027. Condiții pentru acordarea sprijinului

Peste 36.000 de studenți din medii dezavantajate vor beneficia de burse sociale de 925 de lei în anul universitar 2026-2027, potrivit Ministerului Educației și Cercetării. Sprijinul va fi acordat printr-un proiect finanțat din fonduri europene și din bugetul național, iar selecția beneficiarilor va fi organizată de universități.
Programul este derulat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării. Pe lângă ajutorul financiar, studenții selectați vor putea participa la activități care să îi sprijine pe parcursul studiilor.
Bursele sociale se plătesc integral, indiferent de numărul zilelor de curs
Valoarea bursei sociale acordate prin proiect este de 925 de lei. Potrivit ministerului, suma se plătește integral, fără să fie ajustată în funcție de numărul zilelor cu activități didactice din luna respectivă.
Finanțarea este asigurată prin proiectul „Intervenții pentru învățământul terțiar – măsuri sistemice pentru prevenirea și reducerea abandonului universitar”. Acesta este cofinanțat din Fondul Social European+, prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027, și din bugetul național.
Cine poate primi bursă socială în anul universitar 2026-2027
Pentru a beneficia de sprijinul financiar prin acest proiect, studenții trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții:
să aibă între 18 și 29 de ani la momentul înscrierii în grupul țintă al proiectului;
să fie înscriși la un program de licență sau de masterat;
să urmeze cursurile la forma de învățământ cu frecvență;
să ocupe un loc finanțat de la bugetul de stat;
să studieze într-o instituție civilă de învățământ superior de stat, selectată pentru acordarea burselor în cadrul proiectului.
Prin urmare, sprijinul anunțat vizează studenții de la buget din universitățile participante, cu respectarea criteriilor de eligibilitate și a regulilor de selecție.
Universitățile organizează o nouă selecție, inclusiv pentru foștii beneficiari
Responsabilitatea selectării studenților revine universităților. Acestea vor aplica atât criteriile generale de acordare a burselor, aprobate prin Ordinul ministrului educației nr. 6.463/2023, cu modificările și completările ulterioare, cât și metodologiile proprii.
Pentru anul universitar 2026-2027 va fi organizată o nouă selecție. Procedura îi vizează inclusiv pe studenții care au primit bursă socială în anul universitar anterior, astfel că sprijinul nu se prelungește automat.
Studenții interesați trebuie să se adreseze universității la care sunt înscriși și să urmărească termenele și procedura stabilite de aceasta.
Ce alte forme de sprijin vor primi studenții
Beneficiarii vor avea acces și la webinare și workshopuri online dedicate unor teme relevante pentru continuarea studiilor. Activitățile vor aborda, între altele:
Calendarul detaliat și procedurile administrative pentru studenți și universități vor fi anunțate ulterior, prin canalele de comunicare ale proiectului și prin instituțiile de învățământ participante, a precizat Ministerul Educației și Cercetării.