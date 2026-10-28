Laura Codruța Kovesi, avertisment la final de mandat. Ce spune despre viitorul Parchetului European

Publicat 28 oct. 2026, 12:56 Sursă Realitatea PLUS

Laura Codruța Kovesi își încheie mandatul de șapte ani la conducerea Parchetului European și atrage atenția asupra problemelor cu care se confruntă instituția. Într-un interviu acordat publicației Politico, procurorul-șef european susține că finanțarea insuficientă, întârzierile legislative și procedurile birocratice afectează capacitatea procurorilor de a investiga fraudele cu fonduri europene. Kovesi a vorbit și despre relația dintre justiție și politică, afirmând că există situații în care persoane cu funcții importante nu cooperează cu anchetatorii. De la 1 noiembrie 2026, conducerea instituției va fi preluată de procurorul german Andrés Ritter.

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