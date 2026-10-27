Motivarea instanței în cazul Călin Georgescu: de ce a fost decisă înlocuirea arestului cu controlul judiciar

Judecătorul de la Tribunalul București care a decis înlocuirea arestului preventiv cu măsura controlului judiciar în cazul lui Călin Georgescu a invocat vechimea faptelor și lipsa unor temeiuri noi pentru menținerea acestuia în detenție, potrivit informațiilor prezentate în textul-sursă. Hotărârea nu este definitivă, urmând să fie analizată de Curtea de Apel București.
Argumentele judecătorului pentru înlocuirea arestului preventiv
În motivarea deciziei, magistratul a arătat că vechimea faptelor imputate lui Călin Georgescu nu ar mai justifica aprecierea că lăsarea sa în libertate reprezintă un pericol pentru ordinea publică.
Totodată, judecătorul a considerat că menținerea arestului preventiv ar fi disproporționată și că măsura controlului judiciar ar fi suficientă. Potrivit informațiilor din materialul inițial, magistratul a reținut și că procurorii DIICOT nu au invocat temeiuri noi care să justifice prelungirea detenției.
Ce a reținut instanța despre noul dosar penal
Motivarea face referire și la un nou dosar penal. Conform relatării, judecătorul a apreciat că descrierea faptelor făcută de procurori nu ar indica încălcarea legii penale.
Magistratul ar fi arătat, de asemenea, că, inclusiv în ipoteza în care faptele respective ar constitui infracțiuni, existența noului dosar nu ar justifica, prin ea însăși, menținerea arestului preventiv.
Decizia definitivă, așteptată la Curtea de Apel București
Hotărârea Tribunalului București nu este definitivă. Curtea de Apel București urmează să analizeze dacă înlocuirea arestului preventiv cu măsura controlului judiciar va fi menținută.
Materialul inițial menționează un termen-limită pentru soluționarea procedurii și posibila încetare de drept a arestului preventiv. Data exactă și consecințele procedurale trebuie însă clarificate înainte de publicare.