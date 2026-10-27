Motivarea instanței în cazul Călin Georgescu: de ce a fost decisă înlocuirea arestului cu controlul judiciar

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 oct. 2026, 15:38

Judecătorul de la Tribunalul București care a decis înlocuirea arestului preventiv cu măsura controlului judiciar în cazul lui Călin Georgescu a invocat vechimea faptelor și lipsa unor temeiuri noi pentru menținerea acestuia în detenție, potrivit informațiilor prezentate în textul-sursă. Hotărârea nu este definitivă, urmând să fie analizată de Curtea de Apel București.

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