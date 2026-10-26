Decizie importantă pentru românii cu credite. ÎCCJ stabilește ce dobânzi nu pot fi cerute de bănci

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 oct. 2026, 12:39

Decizie importantă pentru românii care au credite și se află în litigii cu băncile sau alte instituții de credit. Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a stabilit luni, 26 octombrie 2026, că, atunci când un credit este declarat scadent anticipat, în datoria exigibilă poate fi inclusă doar dobânda remuneratorie ajunsă la scadență până în acel moment, nu și dobânda calculată pentru perioada rămasă până la finalul contractului. Hotărârea clarifică modul în care trebuie interpretată legea și stabilește un reper important pentru soluționarea disputelor dintre consumatori și creditori.

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