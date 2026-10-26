Decizie importantă pentru românii cu credite. ÎCCJ stabilește ce dobânzi nu pot fi cerute de bănci

Decizie importantă pentru românii care au credite și se află în litigii cu băncile sau alte instituții de credit. Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a stabilit luni, 26 octombrie 2026, că, atunci când un credit este declarat scadent anticipat, în datoria exigibilă poate fi inclusă doar dobânda remuneratorie ajunsă la scadență până în acel moment, nu și dobânda calculată pentru perioada rămasă până la finalul contractului. Hotărârea clarifică modul în care trebuie interpretată legea și stabilește un reper important pentru soluționarea disputelor dintre consumatori și creditori.
Prin Decizia nr. 123 din 26 octombrie 2026, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept din cadrul ÎCCJ a admis sesizarea formulată de Tribunalul Timiș – Secția a II-a Civilă. Judecătorii au analizat interpretarea noțiunii de „datorie exigibilă”, prevăzută de articolul 38 alineatul (7) din OUG nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori.
Instanța supremă a stabilit că dobânda remuneratorie aferentă perioadei rămase din contract nu poate fi inclusă în datoria exigibilă după declararea scadenței anticipate.
Astfel, decizia face distincția între dobânda deja ajunsă la scadență și cea care ar fi fost datorată în viitor, dacă împrumutul ar fi continuat până la termenul stabilit inițial.
Ce înseamnă decizia ÎCCJ pentru românii aflați în litigii cu băncile
Hotărârea este importantă pentru consumatorii care contestă în instanță sumele solicitate de instituțiile creditoare după declararea scadenței anticipate a împrumuturilor. În asemenea situații, creditorul solicită rambursarea anticipată a datoriei, însă, potrivit interpretării date de ÎCCJ, nu poate include în datoria exigibilă și dobânda remuneratorie corespunzătoare perioadei contractuale care nu s-a mai derulat.
Judecătorii au explicat că includerea tuturor costurilor aferente întregii perioade contractuale ar contraveni scopului legislației privind protecția consumatorilor, întrucât persoana împrumutată nu mai beneficiază de termenul de rambursare convenit inițial. Înalta Curte a arătat că interpretarea adoptată urmărește respectarea drepturilor consumatorilor prevăzute de legislația europeană și asigurarea unei protecții sporite la nivel național.
Decizia nu înseamnă anularea datoriei și nici eliminarea tuturor dobânzilor. Ea stabilește în mod expres ce dobândă remuneratorie poate fi inclusă în suma devenită exigibilă, după declararea scadenței anticipate.
ÎCCJ: Decizia contribuie la o interpretare unitară a legii
În comunicatul transmis luni, instanța supremă a subliniat că hotărârea urmărește aplicarea uniformă a legislației în raporturile dintre consumatori și instituțiile creditoare. Judecătorii au avut în vedere atât interpretarea prevederilor articolului 38 din OUG nr. 50/2010, cât și scopul pentru care a fost adoptată această reglementare, respectiv creșterea nivelului de protecție a persoanelor care au contractat credite.
Potrivit ÎCCJ, decizia contribuie la creșterea previzibilității și a securității juridice în litigiile dintre consumatori și creditori. După redactarea considerentelor și semnarea hotărârii, Decizia nr. 123 din 26 octombrie 2026 va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ce prevede legislația privind creditele declarate scadente anticipat
OUG nr. 50/2010 reglementează drepturile și obligațiile consumatorilor și instituțiilor creditoare în cazul contractelor de credit pentru consumatori. Articolul 38 stabilește inclusiv regulile aplicabile dobânzilor după declararea scadenței anticipate. Potrivit alineatului (7), după declararea scadenței anticipate este interzisă perceperea altor dobânzi în afara celei penalizatoare permise de lege, aceasta fiind aplicată la datoria exigibilă. Actul normativ prevede și că, pe parcursul procedurii de executare silită, este interzisă perceperea dobânzilor și a dobânzilor penalizatoare.
Protecția consumatorilor în relația cu instituțiile bancare a făcut și obiectul unor verificări ale autorităților. În mai 2023, ANPC a sancționat 11 bănci pentru practici privind calculul ratelor la credite, fiind propusă și modificarea graficelor de rambursare. Prin decizia pronunțată la 26 octombrie 2026, Înalta Curte clarifică un aspect distinct, referitor la dobânda care poate fi inclusă în datoria exigibilă atunci când un credit ajunge la scadență anticipată.