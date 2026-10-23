Doi gemeni de 5 luni, răpiți și ținuți 24 de zile într-o mașină. Minciuna șocantă cu care mama a fost păcălită
Doi gemeni de 5 luni, răpiți și ținuți 24 de zile într-o mașină
Doi gemeni născuți în Italia de o femeie din Indonezia au fost răpiți și ținuți timp de 24 de zile într-un autoturism, după ce mama lor a fost manipulată să creadă că micuții vor fi duși la Vatican. Un cuplu a încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției și a acceptat pedepse cu executare.
Doi gemeni de cinci luni, născuți în Italia de o femeie din Indonezia, au fost răpiți și ținuți în captivitate timp de 24 de zile, după ce au fost aduși în România. Cei doi copii au ajuns în grija unui cuplu acuzat că a manipulat-o pe mama lor pentru a o determina să se despartă de ei, iar ulterior i-a ținut într-un autoturism, în condiții precare. Bebelușii au fost găsiți de polițiști pe 25 iulie 2026 și înapoiați mamei.
Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București a anunțat vineri că cei doi inculpați, aflați în arest preventiv, au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției. Femeia a acceptat o pedeapsă de patru ani și patru luni de închisoare, iar bărbatul, una de trei ani și patru luni, ambele cu executare. Acordurile trebuie însă aprobate de un magistrat al Judecătoriei Sectorului 5.
Cum a fost convinsă mama să vină în România fără copii
Potrivit anchetatorilor, în iulie 2025, cei doi inculpați formau un cuplu și locuiau în Italia. Aceștia au primit în locuința lor o femeie de cetățenie indoneziană, prietenă a inculpatei M.F., care urma să îi ajute la treburile casnice și la îngrijirea fiicei lor minore.
Situația s-a schimbat după ce cuplul a aflat că femeia era însărcinată cu gemeni. Procurorii susțin că cei doi au încercat să o convingă să le încredințeze copiii pentru a-i crește și au luat în calcul chiar să declare în mod fictiv că sunt părinții biologici ai bebelușilor.
Mama nu a dorit însă să se despartă de nou-născuți. În același timp, autoritățile italiene începuseră o anchetă, iar femeia fusese plasată într-un centru de asistență.
Anchetatorii afirmă că inculpata M.F. a recurs la mai multe metode de manipulare pentru a o îndepărta de persoanele apropiate și pentru a o determina să părăsească centrul. Printre acestea s-ar fi numărat apelul la credința catolică a victimei, inventarea unor personaje fictive și prezentarea unor presupuse pericole iminente.
În acest context, femeia ar fi fost convinsă să fugă din centrul în care se afla, să treacă fraudulos frontiera în România și să locuiască împreună cu cei doi inculpați la diferite adrese din București, în Sectorul 5.
Gemenii ar fi fost luați sub pretextul că vor fi duși la Vatican
Potrivit procurorilor, momentul în care copiii au fost luați de lângă mamă a avut loc în zorii zilei de 2 iulie 2026. Inculpata ar fi convins-o pe femeie să scoată gemenii în fața locuinței, spunându-i că aceștia urmau să fie preluați de misionari ai Bisericii Catolice și duși la Vatican. Mama ar fi urmat să ajungă ulterior în același loc.
Anchetatorii susțin că, în timp ce femeia credea că bebelușii urmau să fie transportați în siguranță, inculpatul G.D.S. a apărut cu fața acoperită și i-a preluat pe cei doi copii, care aveau atunci cinci luni.
Bărbatul și partenera sa au plecat apoi cu gemenii, iar mama ar fi fost determinată să creadă că aceștia muriseră.
Timp de 24 de zile, bebelușii au dormit într-un autoturism
După ce au fost luați de lângă mamă, cei doi gemeni ar fi fost ținuți în captivitate timp de 24 de zile. Potrivit comunicatului Parchetului, copiii se aflau într-un autoturism împreună cu cei doi inculpați și cu fiica lor biologică.
Anchetatorii au mai precizat că unul dintre adulți era dependent de droguri, iar cuplul își asigura traiul din cerșit și furturi.
„În zorii zilei de 02.07.2026, inculpata M.F., prin tehnicile de manipulare amintite, a determinat-o pe victimă să îi scoată pe cei doi nou-născuți în fața locuinței, sub pretextul că aceștia vor fi preluați de misionari ai Bisericii Catolice și duși la Vatican, urmând ca ulterior să fie dusă și ea acolo. În acest context, inculpatul G.D.S., având fața acoperită, i-a preluat pe cei doi nou-născuți, în vârstă de 5 luni la acel moment și, împreună cu inculpata M.F., au plecat cu cei doi nou-născuți, făcând-o pe victimă să creadă că au decedat. Timp de 24 de zile, ambii inculpați, unul dintre ei fiind dependent de droguri, au ținut cei doi bebeluși în captivitate, împreună și cu fiica lor biologică, dormind într-un autoturism și câștigându-și traiul din cerșit și comiterea de furturi, fiind depistați de lucrătorii de poliție la data de 25.07.2026. În urma intervenției prompte a autorităților, ambii nou-născuți au fost salvați și înapoiați mamei lor”, informează Parchetul.
Ce pedepse au acceptat cei doi inculpați
Potrivit unor surse judiciare, bărbatul are dublă cetățenie, română și moldovenească, în timp ce femeia este originară din Indonezia, la fel ca mama gemenilor.
Cei doi au acceptat, prin acordurile de recunoaștere a vinovăției încheiate cu procurorii, pedepse privative de libertate. Inculpata M.F. ar urma să execute patru ani și patru luni de închisoare, iar inculpatul G.D.S., trei ani și patru luni.
Acordurile nu produc însă efectele unei hotărâri definitive până la aprobarea lor de către judecătorul de la Judecătoria Sectorului 5 București.
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News