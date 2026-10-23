Doi gemeni de 5 luni, răpiți și ținuți 24 de zile într-o mașină. Minciuna șocantă cu care mama a fost păcălită

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 23 oct. 2026, 17:57

Doi gemeni născuți în Italia de o femeie din Indonezia au fost răpiți și ținuți timp de 24 de zile într-un autoturism, după ce mama lor a fost manipulată să creadă că micuții vor fi duși la Vatican. Un cuplu a încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției și a acceptat pedepse cu executare.

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