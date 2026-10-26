Călin Georgescu ajunge la Tribunalul București. Magistrații decid dacă rămâne în arest

Publicat 26 oct. 2026, 07:47 Sursă Realitatea PLUS

Zi decisivă pentru Călin Georgescu. Acesta ajunge la Tribunalul București, unde magistrații analizează solicitarea procurorilor DIICOT de prelungire cu încă 30 de zile a arestului preventiv. Miza este uriașă: instanța va hotărî dacă Georgescu rămâne în spatele gratiilor, în dosarul în care este acuzat de înșelăciune și constituirea unui grup infracțional organizat.

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