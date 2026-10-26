Călin Georgescu ajunge la Tribunalul București. Magistrații decid dacă rămâne în arest

Zi decisivă pentru Călin Georgescu. Acesta ajunge la Tribunalul București, unde magistrații analizează solicitarea procurorilor DIICOT de prelungire cu încă 30 de zile a arestului preventiv. Miza este uriașă: instanța va hotărî dacă Georgescu rămâne în spatele gratiilor, în dosarul în care este acuzat de înșelăciune și constituirea unui grup infracțional organizat.
Astăzi este o zi importantă pentru fostul candidat la alegerile prezidențiale, care se află în Arestul Central de pe data de 29 septembrie.
Călin Georgescu este așteptat să ajungă astăzi la Tribunalul București în jurul orei 11.00, acolo unde judecătorii vor analiza cererea DIICOT de prelungire a arestului preventiv cu încă 30 de zile.
Tribunalul București a decis marți, 13 octombrie, înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu în cazul lui Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu estimat la peste 1,1 milioane de euro.
Judecătorul care a dispus această măsură este același magistrat care respinsese inițial propunerea procurorilor de arestare preventivă a lui Georgescu, plasându-l sub control judiciar. Decizia a fost contestată atunci de procurori, iar instanța superioară a dispus arestarea preventivă a fostului candidat pentru 30 de zile.
Și hotărârea din 13 octombrie a fost contestată de procurori. În consecință, Georgescu a rămas în Arestul Central.
Garanții de peste un milion de euro pentru un credit care nu s-ar fi concretizat
În acest dosar, Călin Georgescu, afaceristul Ioan Rusen și un cetățean italian sunt acuzați că ar fi constituit un grup infracțional organizat, prin intermediul căruia ar fi indus în eroare un om de afaceri român. Acesta ar fi fost convins că poate obține o finanțare de șase milioane de euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituție bancară, cu condiția depunerii unei garanții de peste un milion de euro.
Potrivit anchetatorilor, grupul s-ar fi constituit în septembrie 2021 și ar fi acționat coordonat, sub autoritatea unui lider, cetățean român în vârstă de 64 de ani. Activitatea s-ar fi desfășurat în principal pe teritoriul României, dar și în Marea Britanie, în scopul obținerii unor foloase patrimoniale injuste.
Probele administrate până în prezent ar indica faptul că membrii grupului au organizat întâlniri în București, în județul Argeș și ulterior în Marea Britanie, unde ar fi indus în eroare persoana vătămată cu privire la posibilitatea obținerii finanțării.
În aceste condiții, victima ar fi fost determinată să transfere peste un milion de euro. Ulterior, suspecții ar fi invocat posibilitatea majorării finanțării la 15 milioane de euro, solicitând o garanție suplimentară. Astfel, omul de afaceri ar fi transferat încă 100.000 de euro, prejudiciul total depășind 1,1 milioane de euro.
Conturile și vila lui Călin Georgescu, sub sechestru
La 7 octombrie, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au anunțat instituirea sechestrului asupra mai multor conturi bancare deschise pe numele lui Călin Georgescu. Anterior, anchetatorii puseseră sechestru și pe vila acestuia din Mogoșoaia.
Măsurile asigurătorii au fost dispuse în contextul anchetei privind presupusa înșelăciune și prejudiciul de peste 1,1 milioane de euro.