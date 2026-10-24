Fiul Mădălinei Apostol face acuzații grave. Lucrurile de valoare ale mamei sale au fost furate de vecini

Unul dintre cei trei fii ai Mădălinei Apostol, fosta iubită a milionarului Nick Rădoi, care a ales să-și pună capăt zilelor face acuzații grave. El susține că mai multe lucruri de valoare ale mamei sale ar fi fost furate. Tânărul le cere public persoanelor care le-au luat să înapoieze bunurile înainte de a lua măsuri. După moartea iubitei, milionarul a confirmat că Mădălina Apostol era bolnavă. Informații cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii.
Mesajul sfâșietor postat de fiul Mădălinei Apostol
Fiul Mădălinei Apostol a povestit că mama lui a lăsat mai multe bunuri de valoare în casa vecinilor, acolo unde și-a pus capăt zilelor. Acum însă, acestea sunt de negăsit. Printre bunuri se numără mai multe genți scumpe, evaluate la zeci de mii de euro.
Tânărul mai spune că Mădălina i-ar fi ajutat financiar pe respectivii în repetate rânduri și consideră că este imoral ca, după tot sprijinul primit, să profite de această situație. Tony a dezvăluit că nu poate să ia legătura cu persoanele pe care le consideră vinovate, însă va mai aștepta o perioadă ca vecinii să înapoieze lucrurile mamei sale. În caz contrar, va merge la poliție.
Femeia avea doi băieți de 22 și 19 ani și o fetiță de 10 ani pe care îi iubea enorm și își dedica tot timpul pentru ei.
După moartea Mădălinei, mai multe persoane au vorbit despre faptul că era un om bun și generos până la epuizare. Ea ar fi dorit chiar să ofere unor fetițe sărace o vacanță.
Potrivit surselor, Mădălina Apostol a fost găsită fără suflare în cadă. Suferea de depresie și a fost internată de mai multe ori la spitalul de Psihiatrie, spun jurnaliștii. Femeia a primit diagnosticul de vasculită în urmă cu trei ani, o boală autoimună, care afectează vasele sanguine.
Milionarul Nick Rădoi a fost devastat în urma tragediei și a confirmat că partenera sa era bolnavă.
În urmă cu ceva timp, Nick Rădoi vorbea despre schimbările din viața iubitei sale și despre alegerea lor de a trăi discret. Cei doi s-au retras din atenția publică și locuiau în Huntington Beach, Los Angeles.