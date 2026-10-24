Fiul Mădălinei Apostol face acuzații grave. Lucrurile de valoare ale mamei sale au fost furate de vecini

Publicat 24 oct. 2026, 13:39 Sursă Realitatea PLUS

Unul dintre cei trei fii ai Mădălinei Apostol, fosta iubită a milionarului Nick Rădoi, care a ales să-și pună capăt zilelor face acuzații grave. El susține că mai multe lucruri de valoare ale mamei sale ar fi fost furate. Tânărul le cere public persoanelor care le-au luat să înapoieze bunurile înainte de a lua măsuri. După moartea iubitei, milionarul a confirmat că Mădălina Apostol era bolnavă. Informații cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii.

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