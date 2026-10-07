Nelson Mondialu a rămas fără bijuterii de 100.000 de euro. Cum l-au prăduit hoții

Nelson Mondialu susține că a fost victima unui furt de proporții. Mai multe bijuterii din aur, pe care bărbatul le evaluează la aproximativ 100.000 de euro, ar fi dispărut din locuința sa din Ciurila, județul Cluj. Cazul este anchetat de polițiști, iar oamenii legii fac verificări pentru identificarea persoanelor care ar fi intrat în imobil.
Situația este cu atât mai neobișnuită cu cât, cu doar câteva zile înainte, Nelson Mondialu își prezentase o parte dintre obiectele de valoare într-un videoclip publicat pe rețelele de socializare.
Bijuteriile de aur ar fi fost furate din locuința din Ciurila
Potrivit informațiilor transmise de autorități, Poliția Municipiului Turda - Secția 9 Poliție Rurală a fost sesizată prin intermediul numărului de urgență 112 cu privire la dispariția mai multor bijuterii.
Apelul ar fi fost făcut marți, în jurul orei 14:20, de un bărbat în vârstă de 63 de ani. Acesta le-ar fi spus polițiștilor că persoane necunoscute i-ar fi sustras mai multe obiecte din aur din locuința sa din Ciurila.
Prejudiciul reclamat a fost estimat la aproximativ 100.000 de euro.
În urma primelor verificări, polițiștii au stabilit că, în perioada 25-26 septembrie, bărbatul realizase și publicase pe o platformă de socializare un material video în care apăreau mai multe dintre bunurile care ar fi fost ulterior furate.
Nelson Mondialu spune că hoții ar fi urmărit imaginile de pe internet
Nelson Mondialu a oferit propria versiune despre modul în care s-ar fi produs furtul. Acesta susține că în dimineața zilei de 26 septembrie a rămas fără energie electrică și a ieșit din locuință pentru a verifica instalația și panoul electric.
Potrivit acestuia, hoții ar fi profitat de momentul în care a ieșit din casă.
Bărbatul afirmă că nu a observat imediat dispariția bijuteriilor și că abia după aproximativ două zile și-ar fi dat seama că obiectele de valoare nu mai erau la locul lor.
Nelson Mondialu crede că persoanele care ar fi comis furtul ar fi putut afla informații despre bunurile sale urmărindu-i activitatea de pe internet. Acesta a povestit că obișnuia să își prezinte bijuteriile în timpul transmisiunilor live și că uneori le lăsa pe masă după ce își scotea lanțurile sau ceasurile.
Camerele de supraveghere, un posibil indiciu în anchetă
Un alt aspect menționat de Nelson Mondialu este legat de alimentarea cu energie electrică. El susține că întreruperea curentului ar fi putut fi provocată intenționat, tocmai pentru ca sistemele de supraveghere să nu mai funcționeze.
Deocamdată, această ipoteză este doar susținerea proprietarului și urmează să fie verificată de anchetatori.
După sesizarea furtului, la locuință au ajuns polițiști și criminaliști. Oamenii legii au efectuat cercetări la fața locului și au ridicat mai multe urme și amprente care ar putea ajuta la identificarea autorilor.
Poliția anchetează cazul ca furt calificat
În acest caz a fost deschisă o anchetă penală pentru furt calificat. Polițiștii încearcă să stabilească modul în care au pătruns persoanele suspectate în locuință, ce bunuri au fost sustrase și cine se află în spatele furtului.
Anchetatorii urmează să analizeze inclusiv probele ridicate de la fața locului și eventualele imagini disponibile de la sistemele de supraveghere.
Până la finalizarea cercetărilor, nu există informații oficiale privind identitatea persoanelor suspectate de comiterea furtului. Prejudiciul reclamat se ridică, potrivit proprietarului, la aproximativ 100.000 de euro.