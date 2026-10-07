Nelson Mondialu a rămas fără bijuterii de 100.000 de euro. Cum l-au prăduit hoții

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 7 oct. 2026, 11:02

Nelson Mondialu susține că a fost victima unui furt de proporții. Mai multe bijuterii din aur, pe care bărbatul le evaluează la aproximativ 100.000 de euro, ar fi dispărut din locuința sa din Ciurila, județul Cluj. Cazul este anchetat de polițiști, iar oamenii legii fac verificări pentru identificarea persoanelor care ar fi intrat în imobil.

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