Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 17 nov. 2026, 16:26

Cântărețul britanic James Blunt pare să-și fi respectat promisiunea făcută fanilor înainte de lansarea celui mai recent album. După ce „Airplane Mode” a ajuns pe primul loc în topul albumelor din Marea Britanie, artistul a publicat pe Instagram o captură a documentului prin care solicită schimbarea legală a numelui său.

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