Cântărețul britanic James Blunt pare să-și fi respectat promisiunea făcută fanilor înainte de lansarea celui mai recent album. După ce „Airplane Mode” a ajuns pe primul loc în topul albumelor din Marea Britanie, artistul a publicat pe Instagram o captură a documentului prin care solicită schimbarea legală a numelui său.
În loc de James Hillier Blount, numele care apare în formular este Ryan Bel Air, o trimitere evidentă la compania aeriană low-cost Ryanair. Artistul a însoțit imaginea de mesajul ironic: „This cost me £53.05”, făcând referire la suma plătită pentru procedură.
Promisiunea făcută înainte ca albumul să ajungă pe primul loc
James Blunt anunțase că își va schimba numele în Ryan Air dacă cel de-al optulea album de studio al său, „Airplane Mode”, va ajunge pe prima poziție în clasamentul britanic.
Artistul lansase provocarea în timpul campaniei de promovare a materialului discografic, cerându-le fanilor să cumpere și să asculte albumul pentru a-l ajuta să-și îndeplinească promisiunea.
Discul lui Blunt a urcat însă pe primul loc, iar cântărețul a fost nevoit, cel puțin în aparență, să treacă de la glumă la formalități. Potrivit documentului publicat online, numele ales pentru noua identitate este Ryan Bel Air, nu simplul Ryan Air pe care îl anunțase inițial.
Primul album numărul 1 după 19 ani
Succesul „Airplane Mode” marchează revenirea lui James Blunt în fruntea clasamentului britanic după o pauză de 19 ani. Ultimul său album care ocupase prima poziție fusese „All the Lost Souls”, lansat în 2007.
Artistul a mai avut un succes major în 2005, când albumul de debut, „Back to Bedlam”, a petrecut zece săptămâni pe primul loc în topul britanic. Printre piesele care l-au făcut cunoscut la nivel internațional se numără „You're Beautiful” și „Goodbye My Lover”.
Potrivit Official Charts Company, „Airplane Mode” este al treilea album al cântărețului care ajunge pe prima poziție în clasamentul britanic. Blunt le-a mulțumit celor care au cumpărat, descărcat sau ascultat materialul, spunând că este recunoscător pentru susținerea primită.
Nu este prima dată când amenință că își schimbă numele
James Blunt a mai făcut o promisiune asemănătoare în 2024, când a anunțat că va adopta numele „Blunty McBluntface” dacă ediția aniversară a albumului „Back to Bedlam” va reveni pe primul loc în topuri.
De această dată, reeditarea s-a oprit pe poziția a șaptea, astfel că artistul nu a mai fost nevoit să-și schimbe numele.
Noua provocare a avut însă rezultatul dorit, iar cântărețul a publicat dovada demersului său după succesul albumului.