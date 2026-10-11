Probleme financiare pentru Anda Adam. Firma artistei, vizată de ANAF

Cântăreața Anda Adam e îngropată în datorii de sute de mii de euro. Potrivit presei, una dintre societățile administrate de artistă apare în mai multe anunțuri oficiale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) privind emiterea unor somații fiscale, iar cifrele din bilanț ridică semne de întrebare. În același timp, soțul cântăreței a deschis un nou proces împotriva companiei cu care s-a războit pentru clubul din Cluj, după ce pierduse în instanță o bătălie cu o miză de 100.000 de euro, relatează Realitatea PLUS.
Anda Adam se confruntă cu probleme în afaceri, potrivit documentelor fiscale și judiciare care vizează societăți administrate de cântăreață și de soțul său, Joseph Adam. Datele financiare ale uneia dintre firmele artistei indică pierderi și datorii de peste un sfert de milion de euro, în timp ce societatea a figurat în mai multe documente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) privind emiterea unor somații fiscale, relatează Realitatea PLUS.
Firma Andei Adam, pierderi și datorii de peste 250.000 de euro
Una dintre societățile administrate de Anda Adam apare în documentele publicate de ANAF, instituție care a emis mai multe somații fiscale pe numele firmei în perioada august 2025 - mai 2026.
Potrivit bilanțului aferent anului 2025, societatea a înregistrat o cifră de afaceri de 82.000 de lei și o pierdere netă de 93.000 de lei. În același timp, datoriile totale au depășit un sfert de milion de euro, în timp ce disponibilitățile bănești raportate la sfârșitul anului s-au ridicat la numai 1.100 de lei.
Joseph Adam, un nou conflict în instanță după închiderea clubului din Cluj-Napoca
Problemele din zona afacerilor familiei nu se limitează la societatea administrată de cântăreață. Soțul acesteia, Joseph Adam, a fost implicat într-un conflict judiciar legat de închiderea unui club din Cluj-Napoca, afacere în care familia investise sume importante.
Firma lui Joseph Adam a susținut că, după achitarea unor datorii și încheierea unei înțelegeri amiabile, activitatea clubului ar fi trebuit să continue până în mai 2026. Cu toate acestea, societatea a fost evacuată, iar bunurile și investițiile rămase în imobil au devenit obiectul disputei.
Acțiunea formulată de firma soțului artistei a fost respinsă în primă instanță, iar apelul nu a schimbat soluția. Conflictul s-a înscris astfel într-un șir de probleme juridice legate de afacerea din Cluj-Napoca.