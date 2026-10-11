Probleme financiare pentru Anda Adam. Firma artistei, vizată de ANAF

Publicat 11 oct. 2026, 12:04 Sursă Realitatea PLUS

Cântăreața Anda Adam e îngropată în datorii de sute de mii de euro. Potrivit presei, una dintre societățile administrate de artistă apare în mai multe anunțuri oficiale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) privind emiterea unor somații fiscale, iar cifrele din bilanț ridică semne de întrebare. În același timp, soțul cântăreței a deschis un nou proces împotriva companiei cu care s-a războit pentru clubul din Cluj, după ce pierduse în instanță o bătălie cu o miză de 100.000 de euro, relatează Realitatea PLUS.

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