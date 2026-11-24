Publicat 24 nov. 2026, 18:27 Actualizat 24 nov. 2026, 18:31

Doi bărbați, tată și fiu, sunt cercetați pentru ultraj după un incident violent petrecut la un meci din Superliga, potrivit unui comunicat al Jandarmeriei Române, în care se mai precizează că scandalul a izbucnit după ce unul dintre ei a refuzat să renunțe la o sticlă cu alcool.

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