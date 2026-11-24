Doi bărbați, tată și fiu, sunt cercetați pentru ultraj după un incident violent petrecut la un meci din Superliga, potrivit unui comunicat al Jandarmeriei Române, în care se mai precizează că scandalul a izbucnit după ce unul dintre ei a refuzat să renunțe la o sticlă cu alcool.
Incidentul s-a produs duminică, 22 noiembrie, în jurul orei 17:20, la stadionul „Francisc Neuman” din Arad, în timpul partidei dintre UTA Arad și Universitatea Craiova.
Membrii Grupării de Jandarmi Mobile Timișoara au observat, la una dintre porțile de acces, un suporter care avea asupra sa o sticlă cu băutură alcoolică și i-au explicat că introducerea și deținerea alcoolului în incinta arenei sunt interzise, cerându-i să renunțe la sticlă.
Doar că bărbatul a refuzat de mai multe ori să se conformeze, astfel că jandarmii au decis să îl scoată din mulțime pentru aplicarea măsurilor legale care se impuneau în acest caz. În acel moment, fiul acestuia - un adolescent în vârstă de 17 ani - a lovit un jandarm.
Minorul a fost condus la autospeciala Jandarmeriei, dar conflictul a continuat după ce tatăl său a încercat să îl scoată pe acesta din vehicul.
Mai mult, bărbatul i-a înjurat pe jandarmi și a refuzat să se legitimeze, iar în momentul în care militarii au încercat să îl imobilizeze și să îl încătușeze, ar fi lovit și el un jandarm.
Doi jandarmi au ajuns la spital, iar bărbații s-au ales cu dosar penal pentru ultraj
În urma altercației, cei doi jandarmi agresați au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportați la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Municipal Arad.
La rândul lor, tatăl și fiul au fost conduși la sediul Poliției pentru continuarea verificărilor și întocmirea documentelor procedurale privind săvârșirea infracțiunii de ultraj.
Cercetările sunt desfășurate de polițiști, sub coordonarea unui procuror, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au produs faptele.
Amenzi pentru suporter și stewardul care i-a permis accesul în stadion cu alcool
Pe lângă cercetările penale, incidentul s-a soldat și cu sancțiuni contravenționale. Astfel, stewardul care a permis accesul unei persoane cu o sticlă de alcool în arena sportivă a fost amendat pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței la competițiile sportive, iar suporterul care deținea băutura alcoolică a primit o amendă în baza aceleiași legi.