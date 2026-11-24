Publicat 24 nov. 2026, 16:43 Actualizat 24 nov. 2026, 16:47

Dosarul privind intervenția polițiștilor în cazul dispariției Alexandrei Măceșanu, fata de 15 ani care a sunat la 112 după ce a fost răpită de Gheorghe Dincă, a ajuns la o primă decizie în instanță. Patru polițiști care au fost acuzați de abuz în serviciu au fost achitați de Judecătoria Balș. Decizia nu este definitivă, iar faptele se vor prescrie peste șapte luni. Informații cu un puternic impact emoțional!

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