Dosarul privind intervenția polițiștilor în cazul dispariției Alexandrei Măceșanu, fata de 15 ani care a sunat la 112 după ce a fost răpită de Gheorghe Dincă, a ajuns la o primă decizie în instanță. Patru polițiști care au fost acuzați de abuz în serviciu au fost achitați de Judecătoria Balș. Decizia nu este definitivă, iar faptele se vor prescrie peste șapte luni. Informații cu un puternic impact emoțional!
Polițiștii din cazul Caracal, achitați după 7 ani de la tragedie
Procurorii au cerut ca cei patru polițiști acuzați de abuz în serviciu să primească pedepse cu închisoarea, considerând că și-au încălcat obligațiile de serviciu. În schimb, avocații polițiștilor au susținut că aceștia nu pot fi condamnați pentru faptele de care sunt acuzați.
Situația este cu atât mai complicată cu cât faptele se pot prescrie în iulie 2027, ceea ce înseamnă că polițiștii nu vor mai răspunde penal. Părinții Alexandrei au cerut despăgubiri de 500.000 de euro pentru suferința provocată, însă instanța nu a soluționat această cerere.
Totul a început în iulie 2019, când Alexandra a dispărut după ce a plecat cu o mașină de ocazie. Fata a fost răpită de Gheorghe Dincă, dar a reușit să sune de trei ori la 112 pentru a cere ajutor și pentru a oferi informații despre locul în care se afla. Deși autoritățile au primit aceste informații, intervenția poliției a întârziat. Polițiștii au ajuns la locuința suspectului abia în dimineața următoare, când era deja prea târziu pentru a o salva pe Alexandra.
„Buna ziua, vreau și eu o legătura cu poliția.
Da. Ce s-a întâmplat? Cum vă numiți?
Doamnă... sunt domnișoară, am 15 ani și ieri am fost sechestrată de către un domn.
Cum te cheamă?
Maceșanu Alexandra, vă rog, veniți repede, nu știu unde sunt.
Cum adică nu știi unde ești? În ce localitate te aflii?
În Caracal, m-a dus în Caracal, dar nu știu unde exact.
Pai dă-mi un punct de reper unde te afli în Caracal, cum crezi că te găsim?
Alo!
Da, stați, nu plecați, vă rog!
Ai fost violat*?
Da, am fost violat*.
Rămâi la telefon, dar încearcă să ne dai un punct de reper, ca să știm.
A venit, a venit, a venit. Veniți repede, vă rog!
Păi să venim, unde, fată, în Caracal?”
În mai 2023, Curtea de Apel Craiova l-a condamnat definitiv pe Gheorghe Dincă la 30 de ani de închisoare pentru omor calificat, trafic de persoane, trafic de minori, viol, lipsire de libertate în mod ilegal și profanare de cadavre. Complicele său, Ștefan Risipițeanu a primit 12 ani de închisoare pentru viol.