Scris de Mădălina Cristea Publicat: 24 nov. 2026, 07:14

La mai bine de șapte ani de la tragedia care a cutremurat România, părinții Alexandrei Măceșanu sunt în fața unui posibil nou proces. Judecătoria Balș i-a achitat pe cei patru polițiști acuzați de abuz în serviciu, însă a lăsat nesoluționată cererea de despăgubiri în valoare de 500.000 de euro formulată de familie. Mai mult, timpul rămas până la posibila prescriere a faptelor este tot mai scurt.

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