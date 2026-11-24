La mai bine de șapte ani de la tragedia care a cutremurat România, părinții Alexandrei Măceșanu sunt în fața unui posibil nou proces. Judecătoria Balș i-a achitat pe cei patru polițiști acuzați de abuz în serviciu, însă a lăsat nesoluționată cererea de despăgubiri în valoare de 500.000 de euro formulată de familie. Mai mult, timpul rămas până la posibila prescriere a faptelor este tot mai scurt.
Părinții Alexandrei Măceșanu au cerut despăgubiri inclusiv de la Ministerul Afacerilor Interne
Un detaliu important al dosarului este că Tudorița Mariana și Ion Măceșanu, părinții adolescentei ucise în cazul Caracal, au solicitat despăgubiri nu doar de la cei patru polițiști. Cererea a fost formulată și în solidar cu Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliție Județean Olt, care a avut în dosar calitatea de parte responsabilă civilmente. Familia a solicitat daune morale de jumătate de milion de euro pentru suferința provocată, conform presei locale.
Prin hotărârea pronunțată luni, 23 noiembrie 2026, judecătorii nu au stabilit însă dacă părinții au dreptul la aceste despăgubiri. Acțiunea civilă a fost lăsată nesoluționată, iar cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia. Decizia instanței poate fi atacată cu apel în termen de zece zile de la comunicare.
Familia Alexandrei ar putea ajunge din nou în fața judecătorilor
Achitarea celor patru polițiști nu înseamnă automat că părinții Alexandrei au pierdut posibilitatea de a obține despăgubiri. Articolul 27 din Codul de procedură penală permite persoanelor care s-au constituit părți civile într-un proces penal să se adreseze unei instanțe civile, dacă cererea lor a rămas nesoluționată printr-o hotărâre definitivă. Mai mult, probele strânse în timpul procesului penal pot fi folosite și în cadrul procesului civil.
Astfel, dacă soluția pronunțată de Judecătoria Balș va rămâne definitivă în această formă, familia Alexandrei va avea posibilitatea de a deschide un proces separat pentru obținerea despăgubirilor. Instanța civilă va putea analiza existența prejudiciului și răspunderea persoanelor vizate. Obținerea daunelor morale va depinde însă de soluția pronunțată în acel proces.
Cei patru polițiști, achitați după ce procurorii au cerut închisoare cu executare
În dosar au fost judecați Nicolae Mirea, fostul șef al Poliției Caracal, Violeta Mirea, care conducea Secția de Poliție Rurală Osica de Sus, Eugen Țenea, fostul șef al Postului de Poliție Dobrun, și Marian Vasile, fost ajutor de șef de post la Dobrosloveni. Anchetatorii le reproșau celor doi agenți că nu ar fi înregistrat corespunzător sesizarea privind dispariția adolescentei și că nu ar fi respectat procedurile interne. Violeta Mirea era acuzată că nu și-ar fi informat superiorii și că nu ar fi verificat activitatea subordonaților. În cazul fostului șef al Poliției Caracal, procurorii susțineau că acesta nu ar fi evaluat corespunzător gravitatea situației și nu ar fi coordonat eficient căutările.
La termenul din 1 octombrie 2026, procurorii au cerut condamnarea tuturor celor patru polițiști la închisoare cu executare. Aceeași solicitare a fost formulată și de avocatul părinților Alexandrei. Judecătoria Balș a decis însă achitarea celor patru, în baza prevederii potrivit căreia fapta nu este prevăzută de legea penală.
Dosarul a fost mutat de la Caracal la Balș. Faptele s-ar putea prescrie în iulie 2027
Cei patru polițiști au fost trimiși în judecată abia în august 2023, la patru ani de la dispariția Alexandrei Măceșanu. Dosarul a fost strămutat ulterior de la Judecătoria Caracal la Judecătoria Balș, unde a fost înregistrat pe 10 martie 2025. Prima sentință a fost pronunțată după două amânări. Situația este cu atât mai complicată cu cât termenul general de prescripție a răspunderii penale s-ar împlini în iulie 2027. Până atunci au mai rămas aproximativ opt luni. Soluția pronunțată luni este însă una de achitare, nu de încetare a procesului penal ca urmare a prescripției.
Șapte ani de la apelurile disperate ale Alexandrei la 112
Alexandra Măceșanu avea doar 15 ani când a dispărut, pe 24 iulie 2019, după ce a urcat într-o mașină de ocazie. Adolescenta a fost răpită de Gheorghe Dincă, dar a reușit să apeleze de trei ori numărul unic de urgență 112. Intervenția autorităților a întârziat, iar fata nu a mai putut fi salvată. În mai 2023, Curtea de Apel Craiova l-a condamnat definitiv pe Gheorghe Dincă la 30 de ani de închisoare pentru infracțiunile comise în cazul Alexandrei Măceșanu și al Luizei Melencu. Ștefan Risipițeanu a primit o pedeapsă de 12 ani de închisoare pentru viol.