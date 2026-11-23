Publicat 23 nov. 2026, 22:24 Actualizat 23 nov. 2026, 22:25

Accident rutier în localitatea Joița, județul Giurgiu, unde trei autoturisme au fost implicate într-o coliziune produsă în cursul serii. Două femei, în vârstă de 21 și 36 de ani, au fost rănite și transportate la un spital din Capitală pentru îngrijiri medicale. Potrivit primelor informații, impactul ar fi fost provocat de o tânără care ar fi pătruns pe sensul opus de circulație.

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