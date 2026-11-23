Accident rutier în localitatea Joița, județul Giurgiu, unde trei autoturisme au fost implicate într-o coliziune produsă în cursul serii. Două femei, în vârstă de 21 și 36 de ani, au fost rănite și transportate la un spital din Capitală pentru îngrijiri medicale. Potrivit primelor informații, impactul ar fi fost provocat de o tânără care ar fi pătruns pe sensul opus de circulație.
În urma accidentului, unul dintre autoturisme a fost proiectat într-o altă mașină, care era parcată pe marginea drumului.
Cum s-a produs accidentul din Joița
Din primele date disponibile, o șoferiță de 21 de ani ar fi ajuns pe contrasens și ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de o femeie în vârstă de 36 de ani.
Forța impactului a făcut ca unul dintre vehicule să fie proiectat într-o a treia mașină, aflată în acel moment în parcare, pe marginea șoselei.
Cele două conducătoare auto au suferit răni și au avut nevoie de intervenția echipajelor medicale sosite la fața locului.
Două șoferițe au fost transportate la un spital din Capitală
Pentru gestionarea situației au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Bolintin Deal, cu o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere, o ambulanță SMURD și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean.
Salvatorii au evaluat victimele și le-au acordat primul ajutor, după care cele două femei au fost preluate de echipajele medicale și transportate la o unitate spitalicească din București, pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.
Pompierii au verificat și autovehiculele implicate în coliziune și au deconectat bornele bateriilor, pentru a preveni izbucnirea unui incendiu.
Polițiștii au deschis dosar penal după accidentul din Giurgiu
Intervenția echipajelor de urgență a afectat temporar circulația în zona producerii accidentului. Polițiștii au dirijat traficul și au început cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs coliziunea.
În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Oamenii legii urmează să stabilească toate împrejurările evenimentului rutier, inclusiv dacă tânăra de 21 de ani a pătruns pe contrasens înainte de impact.