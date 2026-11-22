Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme s-a produs, duminică seară, în municipiul Piatra-Neamţ. În urma impactului, un adolescent în vârstă de 14 ani a rămas încarcerat, fiind necesară intervenţia echipajului de descarcerare. Băiatul a fost extras dintre fiarele contorsionate şi transportat la spital pentru îngrijiri medicale.
Adolescentul a rămas încarcerat între fiarele contorsionate
Incidentul s-a produs în jurul orei 18:20, pe strada Fermelor din municipiul Piatra-Neamț, iar la scurt timp, la fața locului au intervenit echipaje de la Detașamentul de Pompieri Piatra-Neamț și IPJ Neamț.
Salvatorii au folosit echipamentele și procedurile specifice pentru a-l extrage pe adolescent din autoturism, iar ulterior acesta a fost predat echipajului de Terapie Intensivă Mobilă și transportat la spital, fiind însoțit de mama sa.
Alte trei persoane nu au avut nevoie de îngrijiri medicale
Celelalte trei persoane implicate în accident nu au necesitat îngrijiri medicale.
Pompierii au asigurat măsurile specifice de prevenire și stingere a incendiilor, iar după finalizarea cercetărilor efectuate de către polițiști, vor interveni pentru curățarea carosabilului de resturile rezultate în urma accidentului.