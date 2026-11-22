Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 nov. 2026, 21:11

Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme s-a produs, duminică seară, în municipiul Piatra-Neamţ. În urma impactului, un adolescent în vârstă de 14 ani a rămas încarcerat, fiind necesară intervenţia echipajului de descarcerare. Băiatul a fost extras dintre fiarele contorsionate şi transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

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