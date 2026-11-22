Un soldat în vârstă de 28 de ani, angajat al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Timiș, este cercetat după ce a lovit cu mașina un polițist și a fugit de la locul incidentului. Totul s-a întâmplat în timpul unui control rutier, în localitatea Ianova. Bărbatul a fost găsit ulterior de oamenii legii, iar testarea a indicat o alcoolemie de 0,33 mg/l alcool pur în aerul expirat, dar și posibila prezență a unor substanțe psihoactive.
Soldatul ISU a accelerat când polițistul se afla în fața mașinii
Incidentul s-a produs duminică, 22 noiembrie, în jurul orei 1:40, în localitatea Ianova, județul Timiș. Polițiștii Serviciului Rutier organizaseră un filtru pentru verificarea șoferilor, iar printre autoturismele oprite s-a aflat și cel condus de tânărul de 28 de ani. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, conducătorul auto a refuzat să se legitimeze și să prezinte documentele solicitate. Pentru a identifica vehiculul, unul dintre agenți s-a deplasat în fața mașinii, încercând să observe numărul de înmatriculare.
În acel moment, șoferul a pornit brusc de pe loc și l-a acroșat pe polițist, după care și-a continuat deplasarea. Bărbatul nu a oprit, iar oamenii legii au început verificările pentru identificarea și găsirea acestuia. Polițistul lovit s-a prezentat la o unitate medicală, unde a fost supus unor investigații de specialitate.
Șoferul a fost găsit în Săcălaz. Mașina, descoperită în altă localitate
După incident, polițiștii au reușit să stabilească identitatea conducătorului auto. Este vorba despre un bărbat de 28 de ani, soldat în cadrul ISU Timiș, care a fost depistat ulterior în localitatea Săcălaz. Autoturismul implicat în incident a fost găsit separat, în comuna Remetea Mare. Polițiștii au continuat verificările pentru a stabili împrejurările în care șoferul a părăsit zona controlului rutier și traseul urmat după ce l-a lovit pe agent.
În urma testării cu aparatul etilotest, soldatul a avut o valoare de 0,33 mg/l alcool pur în aerul expirat. Verificările efectuate de polițiști au indicat și posibila prezență a unor substanțe psihoactive. Bărbatul a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice, necesare stabilirii exacte a unui eventual consum de substanțe interzise. Rezultatele analizelor vor fi importante pentru continuarea cercetărilor, în condițiile în care șoferul este deja vizat de o anchetă penală pentru incidentul în care a fost rănit polițistul.
Dosarul a ajuns la Parchetul Militar. Reacția ISU Timiș
Cercetările sunt desfășurate sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Timișoara. Ancheta vizează infracțiunile de părăsire a locului accidentului și vătămare corporală din culpă. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Timiș a reacționat după incident și a transmis că se delimitează ferm de orice comportament care încalcă legea și regulamentele militare, în cazul în care faptele vor fi dovedite.
Reprezentanții instituției au precizat că sunt dispuși să colaboreze cu autoritățile pentru clarificarea situației. Polițiștii și procurorii militari continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care soldatul a lovit agentul de la Rutieră și a fugit de la locul incidentului.