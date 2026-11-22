Scris de Mădălina Cristea Publicat: 22 nov. 2026, 14:12

Un soldat în vârstă de 28 de ani, angajat al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Timiș, este cercetat după ce a lovit cu mașina un polițist și a fugit de la locul incidentului. Totul s-a întâmplat în timpul unui control rutier, în localitatea Ianova. Bărbatul a fost găsit ulterior de oamenii legii, iar testarea a indicat o alcoolemie de 0,33 mg/l alcool pur în aerul expirat, dar și posibila prezență a unor substanțe psihoactive.

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