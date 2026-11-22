Apar noi informații în ancheta jafului din locuința tenorului Cezar Ouatu. Polițiștii au stabilit deja un cerc de suspecți și verifică imaginile camerelor de supraveghere, în încercarea de a-i identifica pe cei care au furat ceasuri de colecție și bijuterii în valoare de aproximativ 20.000 de euro. Artistul bănuiește că hoții ar fi acționat la pont și le cere să îi înapoieze măcar obiectele cu valoare sentimentală, fiind dispus să renunțe la orice pretenție financiară pentru a le recupera, conform Realitatea PLUS.
Noi piste în ancheta jafului de la Cezar Ouatu. Polițiștii au un cerc de suspecți
Ancheta în cazul furtului din casa tenorului Cezar Ouatu avansează, iar polițiștii încearcă să stabilească cine a pus la cale spargerea. Oamenii legii au conturat deja un cerc de suspecți și analizează imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă, în speranța că vor găsi indicii care să îi conducă la autorii jafului.
Una dintre variantele luate în calcul este aceea că hoții ar fi știut că artistul nu se afla acasă în momentul spargerii. Cezar Ouatu bănuiește că indivizii ar fi avut informații atât despre programul său, cât și despre obiectele de valoare pe care le păstra în locuință.
Polițiștii încearcă acum să refacă traseul celor care au pătruns în casă și să afle dacă furtul a fost pregătit din timp. Imaginile camerelor de supraveghere ar putea oferi informații importante despre persoanele care s-au aflat în apropierea locuinței în perioada în care a fost comis jaful.
Hoții ar fi intrat pe fereastră și au fugit cu cinci ceasuri de colecție și bijuterii din aur
Din primele informații, indivizii ar fi pătruns în locuința artistului, aflată în comuna Dragomirești, după ce au forțat o fereastră. Odată ajunși în interior, aceștia au sustras cinci ceasuri de colecție și mai multe bijuterii din aur. După ce a descoperit că fusese jefuit, Cezar Ouatu a anunțat imediat Poliția. La fața locului s-au deplasat echipaje care au început cercetările și au verificat împrejurările în care s-a produs furtul.
Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții Poliției, prejudiciul estimat în urma verificărilor este de aproximativ 18.000 de euro. Valoarea bunurilor dispărute fusese estimată inițial la aproximativ 20.000 de euro. Anchetatorii au deschis un dosar penal pentru furt calificat și continuă verificările pentru identificarea persoanelor implicate și recuperarea obiectelor.
Cezar Ouatu, apel către hoții care i-au spart casa: vrea să-și recupereze bunurile cu valoare sentimentală
Dincolo de pierderea financiară, tenorul Cezar Ouatu este afectat mai ales de dispariția unor obiecte care au pentru el o valoare sentimentală deosebită. Artistul încearcă să le recupereze și a decis să facă un apel direct către cei care i-au spart casa. Acesta le cere hoților să îi înapoieze bunurile la care ține cel mai mult, chiar dacă nu va reuși să recupereze toate obiectele furate. Cântărețul este dispus să renunțe la orice pretenție financiară dacă își primește înapoi lucrurile care au o însemnătate personală pentru el.
În același timp, Cezar Ouatu bănuiește că jaful nu ar fi fost unul întâmplător. Artistul crede că hoții ar fi putut primi informații despre absența sa de acasă și despre bunurile de valoare aflate în locuință, motiv pentru care anchetatorii verifică inclusiv posibilitatea ca furtul să fi fost comis la pont.
Polițiștii încearcă să afle cine se află în spatele furtului de zeci de mii de euro
Cercetările continuă, iar polițiștii încearcă să pună cap la cap informațiile strânse de la locul jafului cu imaginile de pe camerele de supraveghere. Identificarea suspecților și stabilirea modului în care au acționat sunt principalele obiective ale anchetei. Un aspect important este și momentul ales pentru spargere, în condițiile în care artistul nu se afla în locuință. Anchetatorii verifică dacă persoanele implicate au urmărit programul lui Cezar Ouatu sau dacă au beneficiat de informații care le-au permis să acționeze fără să fie surprinse.