Publicat 22 nov. 2026, 13:33 Sursă Realitatea PLUS

Apar noi informații în ancheta jafului din locuința tenorului Cezar Ouatu. Polițiștii au stabilit deja un cerc de suspecți și verifică imaginile camerelor de supraveghere, în încercarea de a-i identifica pe cei care au furat ceasuri de colecție și bijuterii în valoare de aproximativ 20.000 de euro. Artistul bănuiește că hoții ar fi acționat la pont și le cere să îi înapoieze măcar obiectele cu valoare sentimentală, fiind dispus să renunțe la orice pretenție financiară pentru a le recupera, conform Realitatea PLUS.

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