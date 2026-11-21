Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 21 nov. 2026, 21:38

Circulația feroviară este blocată, sâmbătă seară, între stațiile Cornet și Lotru, din județul Vâlcea, după ce un bărbat a fost lovit mortal de un tren de călători în care se aflau 16 pasageri. Garnitura a rămas oprită la locul accidentului până la finalizarea cercetărilor și îndeplinirea condițiilor de siguranță pentru reluarea traficului.

Distribuie articolul