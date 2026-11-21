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Locale· 1 min citire
Trafic feroviar oprit între Cornet și Lotru, în județul Vâlcea. Un bărbat a fost lovit mortal de tren
FOTO: Arhivă
Circulația feroviară este blocată, sâmbătă seară, între stațiile Cornet și Lotru, din județul Vâlcea, după ce un bărbat a fost lovit mortal de un tren de călători în care se aflau 16 pasageri. Garnitura a rămas oprită la locul accidentului până la finalizarea cercetărilor și îndeplinirea condițiilor de siguranță pentru reluarea traficului.
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