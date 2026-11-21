Scris de Mădălina Cristea Publicat: 21 nov. 2026, 09:31

Alertă în județul Gorj, după dispariția unei femei de 42 de ani și a fiului său, în vârstă de numai șase ani. Cei doi au plecat vineri dimineață, 20 noiembrie, de la Școala Gimnazială Târgu Logrești și nu s-au mai întors acasă. Dispariția a fost semnalată de partenerul femeii, iar polițiștii au început căutările și au făcut publice semnalmentele celor doi, în speranța că cineva îi va recunoaște.

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