Alertă în județul Gorj, după dispariția unei femei de 42 de ani și a fiului său, în vârstă de numai șase ani. Cei doi au plecat vineri dimineață, 20 noiembrie, de la Școala Gimnazială Târgu Logrești și nu s-au mai întors acasă. Dispariția a fost semnalată de partenerul femeii, iar polițiștii au început căutările și au făcut publice semnalmentele celor doi, în speranța că cineva îi va recunoaște.
Femeia se numește Pătruț Ramona și locuiește în satul Frunza, comuna Logrești. Fiul său, Net Ianis Laurențiu, are șase ani și este elev la școala din localitate. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Gorj, cei doi ar fi plecat voluntar din incinta unității de învățământ, în jurul orei 10:00.
Mama și copilul au dispărut după ce au plecat de la școală
Polițiștii din cadrul Secției 8 Poliție Rurală Stoina au fost sesizați vineri, 20 noiembrie, de partenerul femeii, care le-a spus că aceasta și copilul nu au mai revenit după ce au plecat de la școală.
În urma sesizării, oamenii legii au făcut publice descrierile femeii și copilului, precum și hainele pe care aceștia le purtau în momentul plecării, pentru a facilita identificarea lor.
Cum arată femeia și băiețelul de șase ani. Semnalmentele publicate de poliție
Potrivit IPJ Gorj, Pătruț Ramona, în vârstă de 42 de ani, are aproximativ 1,65 metri înălțime, o greutate cuprinsă între 70 și 75 de kilograme, păr blond și lung, ochi verzi și fața ovală. În momentul plecării, femeia purta colanți, o bluză verde, o geacă de tip palton, de culoare crem, și pantofi sport multicolori. Fiul său, Net Ianis Laurențiu, în vârstă de șase ani, are aproximativ 1,10 metri înălțime și o greutate de circa 30 de kilograme. Băiețelul are părul blond și scurt, ochii verzi și fața ovală.
Copilul era îmbrăcat cu pantaloni sport albaștri, o geacă albă cu roșu și pantofi sport negri.
Poliția cere ajutorul populației pentru găsirea celor doi
Polițiștii din Gorj solicită sprijinul persoanelor care ar putea avea informații despre locul în care se află femeia și copilul. Oricine i-a văzut sau poate oferi detalii care să ajute la identificarea lor este rugat să sune la 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.