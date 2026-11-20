Autoritățile din județul Alba au amânat ceremonia de arborare a drapelului de mari dimensiuni, programată vineri dimineață în fața Catedralei Încoronării din Alba Iulia. Decizia a fost luată din cauza vântului puternic, care nu a permis ridicarea drapelului în condiții de siguranță.
Vineri dimineață, la Alba Iulia, era programată ceremonia de arborare a tricolorului de zeci de metri pătrați, ridicat în fiecare an în fața Catedralei Încoronării, cu prilejul evenimentelor dedicate zilei de 1 Decembrie.
Drapelul urma să fie arborat pe Turnul Porții Catedralei, la ora 12:00. Din cauza vântului puternic, autoritățile au decis amânarea ceremoniei pentru luni, la ora 10:00.
Județul Alba, sub avertizare de cod roșu de vânt
Județul Alba se numără printre zonele aflate sub avertizare meteorologică de cod roșu. În ultimele ore, pompierii au intervenit în mai multe localități pentru înlăturarea efectelor furtunii, care a doborât copaci și stâlpi.
Intervențiile au avut loc în zonele Sohodol și Câmpeni, între Presaca Ampoiului și Poiana Ampoiului, la ieșirea din Lupșa spre Bistra, între Brăzești și Baia de Arieș, între localitățile Sălciua și Poșaga, precum și în municipiul Blaj.
Rafalele de vânt au produs pagube și în Alba Iulia
Nici municipiul Alba Iulia nu a fost ocolit de efectele vremii severe. Rafalele puternice au desprins elemente de construcție de pe acoperișul unei clădiri de pe strada Gladiolelor și au provocat o avarie la rețeaua de alimentare cu energie electrică de pe strada Tache Ionescu.