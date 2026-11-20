Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 20 nov. 2026, 15:28

Autoritățile din județul Alba au amânat ceremonia de arborare a drapelului de mari dimensiuni, programată vineri dimineață în fața Catedralei Încoronării din Alba Iulia. Decizia a fost luată din cauza vântului puternic, care nu a permis ridicarea drapelului în condiții de siguranță.

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