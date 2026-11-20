Vântul puternic a provocat pagube în mai multe zone din județul Bacău, în noaptea de joi spre vineri. Mai mulți copaci au fost doborâți de rafalele puternice, prăbușindu-se pe carosabil, peste autoturisme sau peste liniile electrice. Pompierii au intervenit pentru înlăturarea efectelor fenomenelor meteo, a anunțat ISU Bacău.
Conductă de gaz avariată după ce o bucată din acoperiș a fost smulsă de vânt
Vântul puternic a provocat mai multe pagube în județul Bacău, unde pompierii au fost solicitați să intervină în mai multe localități, după ce copaci și elemente de construcție au fost doborâte de rafalele puternice. Printre incidente s-au numărat avarierea unei conducte de gaz, blocarea unor drumuri și avarierea unui autoturism.
În localitatea Solonț, o bucată din acoperișul unei locuințe, desprinsă de vânt, a avariat o conductă de gaz. Alimentarea a fost oprită, iar operatorul de distribuție a fost înștiințat.
Alte incidente au fost semnalate în satul Pâncești, comuna Sascut, unde un copac a căzut pe carosabil și a avariat liniile electrice. În satul Poiana Sărată, comuna Oituz, un arbore prăbușit pe DN 11 a blocat o bandă de circulație. O situație similară a fost înregistrată și în localitatea Pârjol.
Copaci prăbușiți pe carosabil și peste autoturisme
Pe strada Aviatorilor din municipiul Bacău, un copac a căzut peste un autoturism. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.
Pentru gestionarea situațiilor semnalate, au fost mobilizate echipaje de pompieri, fiind solicitate și serviciile voluntare pentru situații de urgență, precum și operatorii de utilități, acolo unde a fost nevoie.
Județul Bacău se află sub avertizări meteorologice de cod roșu și cod portocaliu, care vizează intensificări puternice ale vântului.