Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 20 nov. 2026, 09:05

Vântul puternic a provocat pagube în mai multe zone din județul Bacău, în noaptea de joi spre vineri. Mai mulți copaci au fost doborâți de rafalele puternice, prăbușindu-se pe carosabil, peste autoturisme sau peste liniile electrice. Pompierii au intervenit pentru înlăturarea efectelor fenomenelor meteo, a anunțat ISU Bacău.

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