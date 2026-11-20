Un accident rutier grav s-a produs vineri dimineață în localitatea Lungulețu, județul Dâmbovița, unde un autoturism s-a izbit violent de un TIR. Echipajele de urgență au intervenit la fața locului pentru acordarea primului ajutor unui tânăr care a rămas încarcerat între fiarele contorsionate.
Un bărbat de 35 de ani a pierdut controlul volanului și s-a izbit de un TIR staționat
Potrivit Inspectoratului Poliției Județene Dâmbovița, accidentul s-a produs vineri dimineață, în jurul orei 07:00, pe DN 7, în comuna Lungulețu, polițiștii Formațiunii Rutiere Titu fiind sesizați cu privire la eveniment.
Din primele verificări, a reieșit că un bărbat în vârstă de 35 de ani, din județul Ilfov, care se afla la volanul unui autoturism, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, ar fi părăsit partea carosabilă și ar fi intrat în coliziune cu un ansamblu de vehicule staționat în afara drumului.
Conform ISU Dâmbovița, pompierii au intervenit pentru extragerea victimei din autoturism, aceasta fiind ulterior preluată de echipajele medicale și transportată la spital pentru îngrijiri de specialitate.
Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs accidentul.