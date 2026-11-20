Publicat 20 nov. 2026, 09:24 Actualizat 20 nov. 2026, 10:12

Un accident rutier grav s-a produs vineri dimineață în localitatea Lungulețu, județul Dâmbovița, unde un autoturism s-a izbit violent de un TIR. Echipajele de urgență au intervenit la fața locului pentru acordarea primului ajutor unui tânăr care a rămas încarcerat între fiarele contorsionate.

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