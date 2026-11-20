Vântul puternic a provocat mai multe pagube în județul Sibiu, unde pompierii au fost solicitați să intervină pentru îndepărtarea copacilor căzuți, a unor elemente de construcție desprinse de pe clădiri și pentru gestionarea unei probleme la cablurile electrice. Una dintre intervenții a avut loc în localitatea Șeica Mare, unde un copac a căzut peste zidul și acoperișul unei locuințe.
Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu, pompierii au fost solicitați vineri dimineață la nouă intervenții generate de vremea nefavorabilă.
Copaci căzuți pe drumuri și peste o locuință
Una dintre cele mai importante intervenții a avut loc în localitatea Șeica Mare, unde un copac doborât de rafalele de vânt a căzut peste zidul și acoperișul unei case.
Copac căzut peste un zid și acoperișul unei case, în Mediaș (foto: ISU Sibiu)
Pompierii au intervenit și pentru îndepărtarea altor copaci căzuți pe carosabil, în municipiul Sibiu, Tălmaciu, Mediaș și în zona Ocna Sibiului. În urma acestor incidente, circulația a fost afectată temporar în zonele respective.
Copac căzut pe carosabil pe o stradă din Sibiu (foto: ISU Sibiu)
Vântul a provocat probleme și la nivelul unor construcții. Bucăți din gardul de protecție al unei clădiri s-au desprins și au ajuns pe carosabil și pe trotuar, iar în alte cazuri pompierii au îndepărtat elemente de construcție care riscau să cadă.
Bucăți din gardul de protecție a unei clădiri s-au desprins (foto: ISU Sibiu)
Acoperișuri afectate și cabluri electrice în pericol
În Mediaș, echipajele au intervenit după ce s-a produs o flamă la nivelul unor cabluri electrice. Totodată, o bucată de tablă de aproximativ 10 metri pătrați s-a desprins de pe acoperișul unei case.
Potrivit informațiilor transmise de ISU Sibiu, în urma primelor cinci intervenții nu au fost înregistrate victime. La momentul raportării, pompierii gestionau în continuare o parte dintre solicitările generate de vremea nefavorabilă.
Cod portocaliu și cod roșu de vânt în județul Sibiu
Județul Sibiu s-a aflat vineri dimineață sub avertizări de vânt puternic. Administrația Națională de Meteorologie a anunțat rafale de 70–90 km/h în zona joasă a județului, unde a fost în vigoare cod portocaliu până la ora 10:00.
La altitudini cuprinse între 800 și 1.200 de metri, rafalele puteau ajunge la 100–130 km/h, iar la peste 1.200 de metri a fost emis cod roșu, cu viteze ale vântului care puteau depăși 140 km/h.
Pentru zona joasă a județului, avertizarea a fost înlocuită cu un cod galben, valabil între orele 10:00 și 16:00, când sunt prognozate rafale de 50–70 km/h.
Pompierii le recomandă oamenilor să evite deplasările care nu sunt necesare și să nu se adăpostească sau să parcheze în apropierea copacilor, stâlpilor de electricitate și panourilor publicitare. De asemenea, populația este sfătuită să păstreze distanța față de cablurile electrice căzute și de clădirile de pe care se pot desprinde elemente de construcție. În cazul unei situații de urgență, cetățenii trebuie să apeleze numărul 112.