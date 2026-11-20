Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 20 nov. 2026, 08:52

Vântul puternic a provocat mai multe pagube în județul Sibiu, unde pompierii au fost solicitați să intervină pentru îndepărtarea copacilor căzuți, a unor elemente de construcție desprinse de pe clădiri și pentru gestionarea unei probleme la cablurile electrice. Una dintre intervenții a avut loc în localitatea Șeica Mare, unde un copac a căzut peste zidul și acoperișul unei locuințe.

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