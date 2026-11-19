O tragedie cumplită a îndoliat o familie și a provocat un val de durere în rândul elevilor și profesorilor unui liceu din Capitală. Teodora, o adolescentă care împlinise de curând 17 ani, a murit după ce a fost lovită de o mașină de gunoi în timp ce se îndrepta spre școală. Elevă în clasa a XI-a la Liceul „Iulia Hașdeu” din București, tânăra avea planuri, visuri și o viață întreagă înainte. Nimeni nu și-ar fi imaginat că drumul obișnuit către cursuri avea să se transforme în ultima ei zi.
Accidentul s-a produs joi dimineață, iar împrejurările în care adolescenta și-a pierdut viața sunt cu atât mai șocante cu cât conducătorul autospecialei și-ar fi continuat activitatea după impact, fără să oprească.
Teodora mergea la liceu când a fost lovită mortal de mașina de gunoi
În dimineața tragediei, Teodora plecase de acasă, așa cum făcea în fiecare zi, pentru a ajunge la cursuri. Adolescenta era elevă în clasa a XI-a și tocmai împlinise 17 ani.
Potrivit informațiilor prezentate, tânăra a fost acroșată de o autospecială de salubritate care ar fi lovit-o cu partea din spate. Vehiculul era condus de un bărbat în vârstă de 26 de ani, care se afla singur în cabină.
Mașina era dotată cu un sistem automatizat pentru ridicarea și colectarea deșeurilor, astfel încât operațiunile puteau fi efectuate fără ajutorul unui alt angajat.
În urma impactului, fata a rămas întinsă pe carosabil, în apropierea unei ghene de gunoi. Din informațiile disponibile, aceasta ar fi fost observată abia după un interval de timp de către un trecător, care a alertat autoritățile printr-un apel la 112.
Echipajele medicale sosite la fața locului au încercat să intervină, însă pentru Teodora nu s-a mai putut face nimic.
Șoferul și-ar fi continuat traseul după accident. A fost găsit după mai bine de trei ore
Unul dintre cele mai tulburătoare aspecte ale acestui caz este comportamentul conducătorului auto după producerea accidentului.
În loc să oprească și să verifice ce s-a întâmplat, bărbatul și-ar fi continuat traseul obișnuit, efectuând în continuare operațiunile de colectare a gunoiului de la blocurile din zonă.
Polițiștii au reușit să îl oprească după mai bine de trei ore de la apelul la numărul de urgență 112. Autospeciala a fost identificată pe strada Zizin, la aproximativ cinci minute de mers cu mașina de locul tragediei.
În fața oamenilor legii, șoferul ar fi declarat că nu și-a dat seama că a lovit o persoană.
Circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul, dar și motivele pentru care conducătorul auto nu a oprit imediat după impact, urmează să fie clarificate de anchetatori.
Durere la Liceul „Iulia Hașdeu”. Colegii și profesorii nu își pot reveni din șoc
Vestea morții Teodorei a ajuns rapid la liceul unde învăța, iar pentru colegi și profesori a fost o lovitură devastatoare.
Adolescenta era în clasa a XI-a și participa inclusiv la activitățile unei trupe de teatru. Era integrată în colectivul școlii și avea numeroase planuri alături de prieteni.
Mai mult, apropiații se pregăteau să petreacă împreună noaptea de Revelion, iar colegii urmau să se întâlnească la Teodora. Planurile lor s-au transformat însă într-o amintire dureroasă.
În loc să o întâmpine la cursuri, așa cum se întâmpla în fiecare dimineață, colegii și profesorii au fost nevoiți să accepte vestea că tânăra nu se va mai întoarce niciodată în sala de clasă.
O viață frântă la numai 17 ani
Teodora abia își începuse drumul spre maturitate. Avea doar 17 ani, era elevă de liceu, participa la activități artistice și își construia planurile pentru viitor.
O dimineață care ar fi trebuit să fie una obișnuită s-a transformat într-o tragedie care a lăsat în urmă o familie îndurerată și o comunitate școlară în stare de șoc.
Pentru colegii care o așteptau la ore, pentru profesorii care îi cunoșteau potențialul și pentru cei dragi, absența ei va rămâne o rană greu de vindecat.