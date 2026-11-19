Scris de Georgiana Balaban Publicat: 19 nov. 2026, 18:11

O tragedie cumplită a îndoliat o familie și a provocat un val de durere în rândul elevilor și profesorilor unui liceu din Capitală. Teodora, o adolescentă care împlinise de curând 17 ani, a murit după ce a fost lovită de o mașină de gunoi în timp ce se îndrepta spre școală. Elevă în clasa a XI-a la Liceul „Iulia Hașdeu” din București, tânăra avea planuri, visuri și o viață întreagă înainte. Nimeni nu și-ar fi imaginat că drumul obișnuit către cursuri avea să se transforme în ultima ei zi.

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