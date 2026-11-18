Alertă de mediu într-o comună din județul Dâmbovița, după ce aproximativ 20 de litri de ulei uzat ar fi ajuns într-o rigolă stradală. Substanța periculoasă a fost descoperită pe o distanță de aproximativ 100 de metri, în localitatea Văcărești, după o sesizare făcută de un cetățean. Garda de Mediu a intervenit pentru limitarea poluării, iar polițiștii criminaliști au fost chemați să stabilească cine a deversat uleiul. Autoritățile pregătesc o sesizare penală pentru posibile infracțiuni de mediu.
Poluare cu ulei uzat în Dâmbovița. Substanța periculoasă, descoperită pe 100 de metri
Incidentul a fost semnalat pe 13 noiembrie 2026, când comisarii Gărzii Naționale de Mediu, Comisariatul Județean Dâmbovița, au fost alertați telefonic cu privire la o posibilă poluare cu ulei uzat provenit de la autovehicule sau utilaje. Echipele de control s-au deplasat de urgență pe Strada Principală din comuna Văcărești, între numerele 15 și 20, unde au identificat o substanță uleioasă la suprafața apei provenite din precipitații, acumulată într-o rigolă stradală. Poluarea se întindea pe o porțiune de aproximativ 100 de metri liniari, iar cantitatea de lichid contaminat a fost estimată la circa 0,5 metri cubi. În informarea instituției apare și o estimare de aproximativ 20 de litri de ulei uzat.
Pentru a împiedica răspândirea substanței periculoase, primarul comunei Văcărești s-a deplasat imediat la fața locului și a pus la dispoziția echipelor de intervenție un excavator. Cu ajutorul utilajului, rigola a fost blocată temporar în aval, astfel încât lichidul contaminat să nu se extindă către alte zone. Autoritățile locale au primit obligația de a curăța și ecologiza suprafața afectată, de a preda deșeurile periculoase unor operatori autorizați și de a efectua ulterior analize ale solului pentru a verifica dacă acesta a fost contaminat.
Poliția a intrat pe fir. Garda de Mediu pregătește o sesizare penală
În timpul verificărilor, comisarii de mediu nu au reușit să identifice persoana care a deversat uleiul uzat în rigola stradală. Din acest motiv, instituția a solicitat intervenția Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, iar o echipă de criminaliști s-a deplasat în zona afectată pentru efectuarea cercetărilor. Oamenii legii încearcă să stabilească proveniența substanței și împrejurările în care aceasta a ajuns în spațiul public, astfel încât persoanele responsabile să poată fi identificate.
Reprezentanții instituției au anunțat că vor înainta și o sesizare penală, existând suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de mediu. Totodată, comisarii vor monitoriza respectarea măsurilor impuse autorităților locale, inclusiv curățarea rigolei și verificarea eventualei contaminări a solului. Uleiurile uzate sunt considerate deșeuri periculoase și trebuie colectate și predate operatorilor autorizați, pentru a evita contaminarea solului și a apelor. Într-un alt caz, Garda de Mediu a descoperit sute de litri de ulei uzat depozitați necorespunzător, în urma unui control efectuat la un operator economic din județul Brăila.