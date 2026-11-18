Scris de Mădălina Cristea Publicat: 18 nov. 2026, 11:22

Alertă de mediu într-o comună din județul Dâmbovița, după ce aproximativ 20 de litri de ulei uzat ar fi ajuns într-o rigolă stradală. Substanța periculoasă a fost descoperită pe o distanță de aproximativ 100 de metri, în localitatea Văcărești, după o sesizare făcută de un cetățean. Garda de Mediu a intervenit pentru limitarea poluării, iar polițiștii criminaliști au fost chemați să stabilească cine a deversat uleiul. Autoritățile pregătesc o sesizare penală pentru posibile infracțiuni de mediu.

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