Amendă uriașă pentru un operator economic din Brăila. Dezmembra autoturisme fără autorizație și depozita sute de litri de ulei uzat

Sursă: Realitatea.net

Un agent economic din județul Brăila a fost sancționat drastic de comisarii Gărzii Naționale de Mediu după ce a fost descoperit desfășurând activități de dezmembrare a vehiculelor fără documentele necesare. În urma verificărilor, inspectorii au găsit și o cantitate impresionantă de uleiuri uzate depozitate necorespunzător.

Control declanșat în urma unei sesizări

Verificările au avut loc pe raza comunei Vădeni, după ce Garda de Mediu Brăila a primit o petiție referitoare la activitatea desfășurată de un operator economic din zonă.

În timpul controlului, comisarii au constatat că societatea desfășura operațiuni de demontare a vehiculelor scoase din uz fără să dețină autorizația de mediu obligatorie pentru acest tip de activitate.

Potrivit legislației în vigoare, astfel de operațiuni trebuie realizate doar de firme autorizate, care respectă normele privind protecția mediului și gestionarea deșeurilor rezultate din dezmembrarea autovehiculelor.

Descoperire alarmantă: 740 de litri de uleiuri uzate

Pe lângă lipsa autorizației de mediu, inspectorii au identificat și o problemă majoră legată de gestionarea deșeurilor periculoase.

Pe terenul verificat au fost găsite recipiente din plastic și metal în care erau depozitați aproximativ 740 de litri de uleiuri uzate. Conform constatărilor făcute de Garda de Mediu, aceste deșeuri nu fuseseră predate către operatori autorizați pentru colectarea, valorificarea sau eliminarea lor.

Uleiurile uzate sunt considerate deșeuri cu impact semnificativ asupra mediului și necesită măsuri speciale de manipulare și neutralizare pentru a preveni contaminarea solului și a apelor.

Sancțiuni de 60.000 de lei

În urma neregulilor constatate , comisarii de mediu au aplicat două sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor ridicându-se la 60.000 de lei.

Pe lângă sancțiunile financiare, reprezentanții instituției au dispus și o serie de măsuri obligatorii pentru remedierea problemelor identificate în timpul controlului.

Autoritățile atrag atenția că activitățile de dezmembrare auto și gestionarea deșeurilor rezultate trebuie realizate exclusiv în condițiile prevăzute de lege, pentru a evita riscurile de poluare și pentru protejarea mediului înconjurător.

Cazul din comuna Vădeni reprezintă un nou exemplu al controalelor desfășurate de Garda de Mediu pentru combaterea activităților neautorizate și a practicilor care pot avea efecte negative asupra mediului și sănătății publice.