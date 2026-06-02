Experimentul Google care împarte lumea în două: Eliberarea a milioane de țânțari de laborator

Google a solicitat oficial aprobarea de a elibera 32 de milioane de țânțari sterilizați în laboratoarele sale din SUA. Proiectul, denumit „Debug”, vizează statele California și Florida și are ca scop combaterea insectelor care transmit boli periculoase. Gigantul IT promite o strategie ecologică prin care vrea să oprească insectele dăunătoare cu ajutorul celor „bune”.

Țânțarii sunt clasificați drept cele mai periculoase vietăți pentru specia umană, fiind direct responsabili de milioane de îmbolnăviri și sute de mii de decese în fiecare an. Printre cele mai grave afecțiuni propagate de aceștia se numără febra dengue, malaria, virusul Zika, chikungunya și virusul West Nile. În acest context global alarmant, Agenția pentru Protecția Mediului din Statele Unite analizează o solicitare oficială din partea Google de a elibera până la 16 milioane de țânțari pe an, pe o perioadă de doi ani. Hotărârea definitivă a instituției americane va fi anunțată imediat după finalizarea etapei de consultare publică, programată să se încheie pe 5 iunie 2026.

Mecanismul biologic din spatele sterilității insectelor

Strategia dezvoltată în laboratoare țintește direct specia Aedes aegypti , vectorul principal pentru răspândirea febrei galbene, a virusului Zika și a febrei dengue. Tehnica presupune infectarea controlată a masculilor de țânțari cu Wolbachia , o bacterie care se găsește în mod natural în mediu. Deoarece masculii nu înțeapă și nu pot transmite boli, eliberarea lor nu prezintă riscuri pentru populație. În schimb, în momentul în care acești masculi purtători ai bacteriei se împerechează în natură cu femelele sălbatice, modificarea biologică face ca ouăle rezultate să devină sterile și să nu mai eclozeze. Prin acest blocaj reproductiv, densitatea populației de țânțari se prăbușește semnificativ de la o generație la alta, oferind o alternativă ecologică la insecticidele chimice clasice, în fața cărora insectele au început să dezvolte rezistență.

Algoritmi și senzori automați în procesul de producție

În spatele acestui experiment biologic masiv se află divizia „Debug” de la Google, care a integrat sisteme avansate de inteligență artificială, senzori de înaltă precizie și platforme automatizate pentru creșterea și trierea insectelor. Rolul tehnologiei este crucial în special în faza de separare computerizată a masculilor de femele, dar și în faza de cartografiere, unde algoritmii stabilesc cu exactitate coordonatele geografice și densitatea optimă pentru eliberarea țânțarilor în teritoriu. Acest program complex a fost conturat inițial în cadrul departamentelor experimentale ale gigantului IT și a parcurs aproape un deceniu de teste și rafinări software înainte de a fi propus pentru implementarea la scară largă.

Precedentul din Singapore și rezervele exprimate de cercetători

Sistemul implementat de Google a fost deja pus în practică în Singapore, unde s-au înregistrat date de impact remarcabile. Autoritățile din metropola asiatică au raportat o diminuare cu 80-90% a prezenței speciei Aedes aegypti și o reducere cu peste 70% a ratei de infectare cu febra dengue într-un interval cuprins între șase și douăsprezece luni. Succesul obținut pe teren a determinat compania americană să anunțe extinderea operațiunilor din Singapore, folosind aceste statistici ca argument solid pentru transferul tehnologiei în alte zone geografice afectate grav de epidemiile tropicale. Pe de altă parte, comunitatea științifică recomandă o monitorizare extrem de riguroasă a proiectului, subliniind că eliminarea bruscă a unei specii dintr-un areal geografic extins necesită evaluări pe termen lung pentru a preîntâmpina eventuale dezechilibre în lanțurile trofice și în ecosistemele locale.