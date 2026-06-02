Un microbuz plin cu pasageri s-a izbit de un autocamion în Sălaj. Mai multe persoane au nevoie de îngrijiri medicale

Un accident rutier în care au fost implicate un autocamion și un microbuz s-a produs în această dimineață, în jurul orei 10:25, în localitatea Creaca. La fața locului au intervenit polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Jibou și ai Secției 5 Poliție Rurală Hida pentru efectuarea cercetărilor, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj.

Din primele verificări efectuate de oamenii legii a reieșit că un autocamion care circula pe drumul județean 191C, din direcția Brebi către Jibou, a intrat în coliziune cu un microbuz.

Primele informații de la locul accidentului

Conform datelor preliminare, microbuzul s-ar fi pus în mișcare de pe marginea carosabilului, unde era staționat, fără ca șoferul să se asigure corespunzător înainte de efectuarea manevrei.

În urma impactului, mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale la fața locului. Autoritățile urmează să stabilească numărul exact al victimelor și gravitatea rănilor suferite, conform presei locale.

Trafic blocat în zonă

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au fost negative. La această oră, traficul în zonă este blocat, iar polițiștii continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs accidentul. Autoritățile urmează să comunice noi informații pe măsură ce ancheta avansează.