Analistul politic Bogdan Chirieac: USR a contaminat toate instituțiile publice cu pile

Sursă: Realitatea PLUS

Analistul politic Bogdan Chirieac face acuzații explozive. Acesta a declarat în exclusivitate la Realitatea PLUS că USR a contaminat toate instituțiile publice cu pile. Bogdan Chirieac a adăugat că oamenii se plâng că, după ce partidele au câștigat alegerile politice, instituțiile publice au fost asaltate de oameni aduși prin intermediul politicienilor. Realitatea PLUS a solicitat un punct de vedere de la partidul USR, însă nu am primit încă un răspuns.

„Dacă e să-l aduci pe Gheorghiță, fiindcă... s-a dat un loc la educație fizică și sport ca să bage în armată fata unui general...

Domn'e, mă lăsați cu chestiile astea? Păi, la stat nu toate angajările se fac așa? Dar ai mei, care au umplut toate ministerele, ai mei de la USR, de când sunt la guvernare, au intrat toți prin concurs pe bune? Zău așa?

Zău, vorbiți cu oamenii din ministere, din agenții, că... e... ne-au înnebunit redacția cu plângeri. Domn'e, sunt... își aduc oamenii... partidele politice câștigă alegerile și își aduc oamenii. Se întâmplă în toată lumea" , a declarat marți Bogdan Chirieac.