Pariurile pentru noul premier au explodat. Un nume a sărit de pragul de 50%

Piețele de predicții online dedicate viitorului premier al României au intrat în fierbere odată cu discuțiile despre noul premier, iar pe platforma Polymarket un candidat s-a detașat clar în fața celorlalți.

Potrivit datelor afișate pe piața „Viitorul premier al României?”, favorit este în acest moment europarlamentarul Eugen Tomac, care a ajuns la o probabilitate estimată de aproximativ 51%.

Peste 1,3 milioane de dolari pariați pe numele viitorului premier

Interesul pentru negocierile politice de la București s-a reflectat direct în volumele uriașe tranzacționate pe platformă. Piața dedicată viitorului șef al Guvernului a generat deja tranzacții totale de aproximativ 1,32 milioane de dolari.

Doar în ultimele 24 de ore au fost tranzacționați aproape 95.000 de dolari, semn că speculațiile privind viitorul Executiv s-au intensificat puternic.

În clasamentul probabilităților, Alexandru Nazare apare la mare distanță, cu aproximativ 8%, urmat de Radu Burnete, cotat la 6%.

Pe listă mai figurează și Sorin Grindeanu cu 5%, în timp ce Cătălin Predoiu și Ilie Bolojan sunt evaluați la aproximativ 4%.

Cotațiile urmăresc negocierile politice de la București

Procentele afișate pe platformă reprezintă probabilități implicite rezultate din tranzacțiile utilizatorilor, care cumpără și vând contracte în funcție de scenariile politice considerate cele mai probabile.

Mișcările de pe piață par să reflecte și informațiile apărute în presa din România privind negocierile pentru desemnarea viitorului premier și discuțiile legate de formarea unei noi majorități parlamentare.

Pe lângă piața principală privind numele viitorului șef al Guvernului, utilizatorii au pariat și pe partidul din care va proveni premierul, dar și pe posibilitatea instalării unui tehnocrat la Palatul Victoria.

Guvernul Bolojan a căzut după moțiunea de cenzură

Toate aceste evoluții au loc după demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan pe 5 mai, în urma unei moțiuni de cenzură adoptate cu 281 de voturi, peste pragul necesar pentru trecerea acesteia.

Cabinetul rămâne în funcție cu atribuții limitate până la instalarea unui nou Executiv.

În paralel, președintele Nicușor Dan a convocat consultări cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru, într-un climat politic marcat de negocieri intense și poziții divergente între formațiunile parlamentare.

Platforma este blocată oficial în România

Deși Polymarket figurează oficial pe lista platformelor blocate de către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc pentru desfășurarea de activități fără licență, interesul pentru piețele dedicate politicii românești rămâne ridicat.

Volumele mari de tranzacționare sugerează că mulți utilizatori continuă să urmărească sau să acceseze platforma prin metode alternative, în ciuda restricțiilor impuse în România.