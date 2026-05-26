Deputat AUR: Dezastrul de la Salina Praid putea fi prevenit. „Existau avertismente încă din 2007”

Sursă: Realitatea.net

Silviu-Octavian Gurlui susține că problemele care au dus la dezastrul de la Salina Praid erau cunoscute de aproape două decenii și că tragedia putea fi prevenită dacă autoritățile ar fi tratat mai serios avertismentele specialiștilor.

Deputatul AUR a declarat, în cadrul conferinței „Salina Praid: adevăr, responsabilitate, soluții pentru viitor”, că existau încă din 2007 cercetări care indicau riscul producerii unei situații grave în cazul în care nu erau luate măsuri de protecție și monitorizare aprofundată.

„Lucrurile puteau degenera până la o asemenea tragedie”

Parlamentarul, care este și profesor universitar la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, a afirmat că autoritățile ar fi ignorat ani la rând semnalele venite din zona cercetării.

„Au existat cercetări anterioare, încă din 2007, care au arătat că există o anumită probabilitate ca, dacă nu se intervine într-un anumit mod, cu un anumit efort și prin anumite proceduri specifice (…), lucrurile să degenereze până la o asemenea tragedie”, a declarat Silviu-Octavian Gurlui.

„Monitorizarea nu e cercetare”

Deputatul AUR a criticat modul în care au fost gestionate evaluările privind stabilitatea salinei și spune că autoritățile au confundat simpla monitorizare cu cercetarea reală.

„Există o confuzie generală între a face cercetare (…) și monitorizare. Pentru că, până la urmă, monitorizarea este un lucru extrem de simplu, dar nu are legătură cu cercetarea”, a afirmat acesta.

Profesorul susține că ar fi fost nevoie de măsurători complexe privind structura subterană a salinei, vibrațiile și evoluția terenului, realizate cu tehnologii moderne disponibile inclusiv în România.

Tehnologii disponibile, dar nefolosite

Potrivit lui Gurlui, România are infrastructura necesară pentru astfel de analize și dispune de universități și centre de cercetare capabile să contribuie la prevenirea unor astfel de situații.

„Există tehnologii în țară – LiDAR, spectrometrie și multe altele – care pot contribui la găsirea de soluții și la prevenție prin analize specifice”, a declarat deputatul.

Acesta a mai spus că specialiștii români ar fi putut face evaluări detaliate privind riscurile de infiltrații și stabilitatea minei.

„Oriunde te uiți în țară există universități și centre de cercetare cu resurse foarte importante”, a transmis Silviu Gurlui.

Critici la adresa experților străini invitați de Guvern

Deputatul AUR a criticat și colaborarea autorităților cu experți străini chemați să analizeze situația de la Salina Praid.

Potrivit acestuia, aceștia nu ar fi venit cu echipamente proprii sau cu infrastructură de cercetare avansată.

„Guvernul a invitat cercetători prestigioși din alte țări, crezându-se că aceștia vor veni cu echipamente și infrastructură de foarte înaltă calitate. Surpriza a fost că nu au venit cu nimic concret. Analiza s-a bazat doar pe măsurători satelitare”, a declarat profesorul universitar.

Scăderea producției de sare, un semnal de alarmă

Silviu Gurlui a atras atenția și asupra scăderii semnificative a producției de sare în ultimii ani, despre care spune că ar fi trebuit să ridice semne de întrebare.

Datele prezentate arată că producția de la Salina Praid a scăzut de la aproximativ 113.000 de tone în 2022 la circa 67.000 de tone în 2023, nivel care s-a menținut și în 2024.

„Această evoluție înseamnă ceva și ar fi trebuit să ridice semne de întrebare”, a afirmat deputatul.

Problemele de la Salina Praid s-au agravat după infiltrațiile de apă

În urmă cu un an, salina a fost afectată grav de infiltrații masive de apă produse după creșterea debitului pârâului Corund, în urma ploilor abundente.

Apa a inundat galeriile miniere și zona turistică, iar activitatea a fost suspendată din cauza riscurilor privind stabilitatea subteranului.

Potrivit autorităților, problemele legate de infiltrațiile de apă erau cunoscute încă din anii anteriori, după episoade similare produse în 2022 și 2024. Viitura de la finalul lunii mai 2025 a depășit însă capacitatea lucrărilor de protecție și a provocat inundarea severă a salinei.