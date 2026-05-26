1 min citire
Iranul anunță că a doborât o dronă americană intrată în spațiul său aerian
26 mai 2026, 14:51
Foto: Profimedia
Realitatea.NET
Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran (IRGC) a afirmat marți că a doborât o dronă americană și a tras în direcția altor aeronave care au intrat în spațiul aerian al țării, relatează France Presse.
Aparatele americane 'au intrat în spațiul aerian iranian în regiunea Golfului Persic, iar unități de apărare antiaeriană ale Corpului Gardienilor Revoluției au identificat și au doborât o dronă MQ-9', au indicat aceștia din urmă într-un comunicat publicat pe site-ul lor Sepah News.
Apărarea antiaeriană a 'tras de asemenea asupra unei drone RQ-4 și a unui avion de vânătoare F-35', se menționează în același comunicat, fără să se precizeze data incidentului.
