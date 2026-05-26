Probleme tehnice la STB: aplicația INFO TB și plata contactless, afectate temporar

Societatea de Transport București a anunțat că astăzi, 26 mai 2026, mai multe servicii digitale au fost afectate din cauza unor probleme tehnice de comunicație cu un operator terț. Printre serviciile vizate se numără aplicația INFO TB și plata călătoriei direct cu cardul bancar la validator, prin sistem contactless.

Potrivit reprezentanților STB, echipele tehnice intervin în regim de urgență pentru remedierea situației cât mai rapid posibil. Problema este cauzată de un incident de infrastructură pe segmentul de fibră optică, care afectează comunicația cu vehiculele din rețeaua de transport public.

Până la soluționarea defecțiunii, călătorii sunt sfătuiți să utilizeze metode alternative de plată, precum:

plata prin SMS la numărul 7458;

aplicațiile BiletTB și 24pay;

cardurile de călătorie STB.

Reprezentanții STB și-au cerut scuze pentru disconfortul creat și au transmis că vor reveni cu informații suplimentare imediat ce situația va fi remediată.