Zi de doliu în industria beauty. Storiana a murit fulgerător și a lăsat o familie îndurerată

Veste tragică în județul Timiș, după ce Storiana Boghiu, o tânără apreciată din Dumbrăvița, s-a stins din viață în mod neașteptat. Decesul fulgerător a provocat un val de emoție în rândul apropiaților, colegilor și tuturor celor care au cunoscut-o.

Tânăra a murit când nimeni nu se aștepta

Storiana lucra într-un salon de înfrumusețare din Timișoara, unde era cunoscută drept o persoană dedicată, calmă și mereu dispusă să ofere sprijin celor din jur. Ea se ocupa cu epilarea definitivă. Colegii săi au transmis un mesaj sfâșietor după aflarea veștii , mărturisind că dispariția ei a lăsat un gol uriaș în sufletele tuturor.

„Cu profundă tristețe ne luăm rămas-bun de la colega noastră dragă. Plecarea ei lasă un gol imens în sufletul nostru. Ai fost nu doar o colegă deosebită, ci și un om minunat, care a adus lumină, sprijin și omenie în jurul său.

Îți mulțumim pentru tot ce ai lăsat în inimile noastre. Te vom păstra mereu în amintirea noastră și nu vom uita niciodată omul frumos care ai fost. Astăzi, colectivul nostru este mai sărac fără tine. Vei rămâne mereu parte din echipa și din sufletele noastre. Te iubim, drum lin și odihnă veșnică” , este mesajul transmis de colegii Storianei pe rețelele sociale.

Moartea tinerei a îndurerat profund comunitatea locală din Dumbrăvița și Timișoara, mai ales că nimic nu părea să anunțe o asemenea tragedie. Prietenii și apropiații spun că Storiana era un om discret, cald și extrem de apreciat de cei din jur.

Persoanele care doresc să îi aducă un ultim omagiu o pot face începând de miercuri, 27 mai, de la ora 15:00, la Eden Funerare, situat pe Calea Torontalului din Timișoara.

„Cu durere imensă în suflet ne despărțim de acest suflet bun. Sunt așteptați toți cei care doresc să își ia rămas-bun de la ea”, au mai transmis apropiații familiei.

Până în acest moment, cauza exactă a decesului nu a fost făcută publică.