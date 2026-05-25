Doliu în Poliția Română: a murit Aurelian Zaheu, fostul șef al IPJ Constanța

Aurelian Zaheu, fost inspector-șef al Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, a murit la vârsta de 70 de ani, după o perioadă în care s-a confruntat cu probleme grave de sănătate.

Vestea dispariției sale a provocat numeroase reacții de tristețe în rândul foștilor colegi, al polițiștilor și al celor care l-au cunoscut de-a lungul carierei.

Aurelian Zaheu urma un tratament în București

Potrivit informațiilor apărute după deces, Aurelian Zaheu locuia de mai mult timp în București, unde se stabilise pentru a urma tratamente medicale.

Din nefericire, starea sa de sănătate s-a agravat, iar fostul șef al IPJ Constanța a fost găsit fără viață în locuința sa.

Familia urmează să îl înmormânteze în orașul natal.

A condus IPJ Constanța și a ocupat funcții importante în Poliția Română

Aurelian Zaheu a ocupat funcția de inspector-șef al IPJ Constanța în perioada 2008–2010, până la momentul pensionării.

Înainte de această funcție, el a fost șef al Direcției de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

După retragerea sa din activitate, conducerea interimară a IPJ Constanța a fost preluată de George Dorel Popa, fost șef al Poliției Murfatlar, iar ulterior funcția a fost ocupată de Dumitru Catană.

De-a lungul anilor, Zaheu a fost implicat și în viața politică locală, fiind membru fondator al Partidul Uniunii Naționale pentru Progresul României la Constanța și vicepreședinte al organizației județene.

Mesaj emoționant transmis de conducerea IPJ Constanța

După anunțul decesului, actualul șef al Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, Cornel Motolea, a transmis un mesaj de condoleanțe în numele instituției.

Acesta a subliniat că fostul inspector-șef va rămâne un reper pentru generațiile tinere de polițiști, datorită profesionalismului și modului în care a coordonat activitatea instituției.

Conducerea IPJ Constanța a transmis sincere condoleanțe familiei și tuturor celor apropiați de fostul comandant.

După aflarea veștii, numeroși foști colegi, prieteni și cunoscuți au publicat mesaje de condoleanțe pe rețelele sociale.

Moartea lui Aurelian Zaheu marchează dispariția unuia dintre foștii lideri importanți ai Poliției Române, care a avut o carieră îndelungată în structurile de ordine publică și investigare a fraudelor.