Incident grav în Brăila. Un bărbat amenință că se aruncă de la etajul 4, autoritățile intervin de urgență

Intervenție contra cronometru în Brăila, unde un bărbat amenință luni seară că se va arunca de la etajul al patrulea al unui bloc. Pompierii au pregătit o pernă pneumatică, iar un negociator al Poliției se află la fața locului pentru a încerca detensionarea situației.

La faţa locului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenţie, inclusiv o pernă pneumatică pentru salvare de la înălţime, pregătită pentru intervenţie în cazul unei eventuale căderi.

În zonă se este prezent şi un echipaj al IPJ Brăila, inclusiv un negociator, dar şi echipaje ale Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Brăila şi Serviciul de Ambulanţă Judeţean Brăila.

Autorităţile încearcă să convingă persoana să renunţe la intenţia de a se arunca.