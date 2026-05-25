Schimbări majore în Sănătate: Cum se împart noile sporuri de periculozitate pentru medici, asistenți și personalul TESA

Noua structură legislativă privind salarizarea în sectorul sanitar aduce reguli stricte și o ierarhizare clară a stimulentelor financiare acordate pentru condiții de muncă speciale. Proiectul de lege împarte secțiile medicale și tipurile de risc în categorii bine definite, stabilind procente diferențiate pentru personalul medical, auxiliar și administrativ (TESA) în funcție de complexitatea și periculozitatea activității zilnice.

Sporuri de până la 40% pentru Nivelul I de periculozitate

Prima categorie de risc major include o paletă largă de specialități clinice și chirurgicale unde presiunea și riscurile profesionale sunt constante. Pentru personalul medical și auxiliar sanitar care activează în aceste structuri, legiuitorul propune un spor de până la 40% din salariul de bază .

Printre beneficiarii acestui nivel se numără angajații din secțiile de dializă, îngrijiri paliative, oncologie medicală și pediatrică, radioterapie, hematologie oncologică, neurologie și neurochirurgie. De asemenea, de același procent vor beneficia și cei care lucrează în laboratoarele de endoscopie intervențională, punctele de transfuzii din spitale sau pe secțiile de boli infecțioase.

Această grilă acoperă și o serie lungă de specialități chirurgicale și de recuperare cu paturi, cum ar fi:

Chirurgia cardiovasculară, toracică, vasculară și generală;

Ortopedia, traumatologia (inclusiv cea vertebro-medulară) și chirurgia plastică (microchirurgie reconstructivă);

Chirurgia și ortopedia pediatrică;

Unitățile de recuperare neuromotorie, neuropsihomotorie și neurologică.

În aceeași categorie de Nivel I sunt incluse cabinetele de psihiatrie (adulți și copii), centrele de sănătate mintală și structurile de cercetare din spitalele de profil.

Tot în cadrul Nivelului I, dar cu o limită inferioară, este reglementat și personalul nemedical/TESA. Pentru angajații administrativi care își desfășoară activitatea în leprozerii, unități TBC, secții de psihiatrie sau de boli infecțioase, cuantumul sporului este fixat la până la 20% din salariul de bază .

Nivelul II de risc: Procente de până la 50% pentru linia întâi și urgențe

Cele mai mari stimulente financiare pentru condiții deosebit de periculoase sunt rezervate personalului medical și auxiliar care activează în zonele critice ale spitalelor, unde deciziile de secundă salvează vieți sau unde expunerea la agenți patogeni extremi este maximă. Pentru acest nivel, cuantumul sporului urcă până la 50% din salariul de bază .

Pe această listă se află angajații din unitățile de primire a urgențelor (UPU-SMURD, UPU, CPU) și serviciile de ambulanță, medicii și asistenții din secțiile de anestezie și terapie intensivă (ATI, terapie intensivă și acută), dar și personalul din blocurile operatorii.

Sunt incluse, de asemenea, specialități cu risc biologic și epidemiologic extrem sau activități de înaltă complexitate:

Anatomia patologică și medicina legală;

Secțiile pentru pacienți cu TBC, SIDA sau cele din leprozerii;

Unitățile de transplant de organe și centrele pentru arși;

Laboratoarele de cardiologie și radiologie intervențională;

Unitățile pentru accidente vasculare cerebrale acute (UAVCA).

Grita de 50% se aplică, de asemenea, personalului din Institutul Național de Hematologie Transfuzională și din centrele de transfuzie regionale sau județene, specialiștilor în prevenirea infecțiilor nosocomiale (asociate asistenței medicale), experților în genetică medicală și tuturor medicilor de specialitate chirurgicală în caz de epidemii deosebit de grave.

Managementul riscului radiologic: Sporuri graduale în funcție de expunere

O reglementare separată și extrem de tehnică vizează personalul a cărui activitate implică lucrul cu surse sau generatoare de radiații. În acest caz, legiuitorul nu a mai apelat la categorii generale, ci a construit un spor pentru condiții periculoase de până la 10% din salariul de bază , dar strict diferențiat pe patru clase de risc radiologic.

Sistemul de calcul este unul progresiv:

Categoria I (risc minim): primește un spor de 2,5% ;

Categoria a II-a: beneficiază de un plus de 5% ;

Categoria a III-a: este remunerată cu un spor de 7,5% ;

Categoria a IV-a (risc maxim de expunere): primește plafonul de 10% adăugat la salariul de bază.

Prin această segmentare, noul proiect legislativ încearcă să coreleze direct compensațiile financiare cu riscul real la care se supune fiecare angajat din sistemul sanitar, eliminând arbitriul din acordarea stimulentelor.