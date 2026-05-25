Iranul vrea să impună tace pentru serviciile de navigare în Ormuz

În timp ce Iranul anunță că va impune taxe pentru serviciile de navigare legate de tranzitul navelor prin strâmtoarea Ormuz, Donald Trump a declarat că administrația poartă discuții constructive cu Iranul. Acesta a precizat, totuși, că spre deosebire de foștii lideri americani, nu obișnuiește să încheie acorduri proaste. Oficialii de la Teheran au respins propunerea de armistițiu pentru o durată de 48 de ore. Aceștia susțin că nu doresc întâlniri cu americanii pentru că cererilor lor sunt inacceptabile.

Hotărârea iranienilor vine în contextul în care oficialii americani anunțaseră anterior că acordul de pace între SUA și Iran se apropie. Administrația SUA a transmis că negocierile privind redeschiderea strâmtorii Ormuz au progresat, însă ar putea dura câteva zile până la finalizare.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a transmis că negocierile sunt în proces și durează până primesc un răspuns din partea iranienilor. De asemenea, acesta a adăugat că propunerea SUA a beneficiat de foarte mult sprijin din partea statelor din Golf.

„Încă suntem în plin proces de lucru. Așa cum am spus, credeam că vom avea vești aseară. Poate că astăzi nu aș da prea mare importanță acestui lucru. Durează puțin până primim un răspuns. Așadar, avem ceea ce consider a fi o propunere destul de solidă în ceea ce privește capacitatea lor de a deschide strâmtorile, de a iniția negocieri foarte reale, semnificative și limitate în timp cu privire la chestiunile nucleare. Și sperăm că vom reuși. Propunerea beneficiază de mult sprijin în Golf.”, a zis Marco Rubio , secretarul de stat al SUA.

Președintele american Donald Trump a declarat că le-a cerut negociatorilor „să nu se grăbească spre un acord” cu Iranul, după ce anterior sugerase că o înțelegere este aproape. Acordul aflat în discuție presupune, conform informațiilor din presă, o prelungire cu 60 de zile a încetării focului, redeschiderea Strâmtorii Ormuz și un plan pentru continuarea negocierilor privind programul nuclear iranian.